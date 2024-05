Ufficiale: Kroos si ritira dal calcio giocato

Fulmine a ciel sereno in casa Real Madrid, Toni Kroos annuncia il suo ritiro dal calcio giocato dopo gli Europei del 2024.

Kroos si ritira dal calcio giocato

Il Real Madrid si appresta a dire addio ad un altro profilo iconico che ha contribuito ad esaltare il calcio madrileno nell’ultimo decennio, come quello di Toni Kroos. Il campione tedesco ha infatti deciso di appendere definitivamente le scarpine al chiodo all’età di 34 anni, una decisione che ha scosso tutta la capitale spagnola e che si appresta ad essere il culmine di una nuova era generazionale.

Kroos era arrivato a vestire la camiceta blanca nell’estate del 2014, dopo le esperienze in Germania con le maglie di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che lo avevano portato ad alzare al cielo tre campionati tedeschi, tre Coppe di Germania, una Coppa di Lega tedesca, due Supercoppe tedesche, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Da lì in poi l’ulteriore passo con la maglia del Real che non solo incrementerà ancor di più la sua bacheca dei trofei, ma lo immortalerà in uno dei centrocampi più forti dell’ultimo secolo al fianco di Luka Modric e Casemiro.

La decisione del centrocampista tedesco è stata frutto di un’ampia meditazione nell’ultimo periodo che lo ha portato a voler chiudere la propria esperienza calcistica da giocatore di alto livello. L’ultima esperienza per Kroos sarà dunque quella dell’Europeo 2024, che si giocherà proprio nella sua Germania e che potrebbe essere un lieto fine che culminerebbe una carriera vissuta sempre ad alti livelli.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.