Ufficiale, Juventus: ceduto definitivamente Emre Can al Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha comunicato sui proprio canali social di avere acquistato a titolo definitivo Emre Can dalla Juventus.

Una prima parte di stagione in ombra alla Juventus, poi l’approdo al Borussia Dortmund a Gennaio ed il debutto con un super gol contro il Bayer Leverkusen. In Germania, Emre Can ha conquistato subito tutti, anche la dirigenza giallonera che ha deciso di acquistarlo dalla Juventus a titolo definitivo.

Ceduto solo in prestito negli ultimi giorni della sessione invernale, ad Emre Can è bastato un mese per guadagnarsi la conferma da parte del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco non farà dunque ritorno a Torino, chiudendo definitivamente la sua esperienza in bianconero.

Alla Juventus andranno 25 milioni di euro, cifra pattuita per il riscatto al momento della cessione in prestito. Per quanto riguarda la durata del contratto, Emre Can si è legato al Borussia Dortmund fino a Giugno 2024.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬



🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

Una notizia che sicuramente ha fatto felici i tifosi del Borussia a poche dal fischio d’inizio della partita di Champions League contro il PSG. Emre Can si è integrato alla perfezione negli schemi di Lucien Favre ed è tornato a sentirsi un giocatore dopo gli ultimi terribili sei mesi passati alla Juventus.

Con Maurizio Sarri non è mai nato un vero feeling, con il tecnico toscano che spiegò come la sua partenza era dovuto al fatto di non essersi inserito a livello tattico nella squadra. In un anno e mezzo con la Juventus Emre Can ha collezionato solo 45 presenze e 4 gol, facendo decisamente nell’ultimo anno di Allegri in bianconero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA