Ufficiale: Ivan Juric non è più l’allenatore della Roma. Mancini al suo posto?

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

Così la Roma, sui propri canali ufficiali, ha salutato Ivan Juric dopo la disastrosa gara casalinga che è costata la panchina all’allenatore croato.

Arrivato il 18 settembre per sostituire Daniele De Rossi, Juric non ha invertito affatto la rotta e i giallorossi sono ora invischiati in una zona di classifica tutt’altro che tranquilla.

La gestione Friedkin, per l’ennesima volta, ha sbagliato tutto, dal mercato agli allenatori, e così arriverà il terzo capro espiatorio che sarà eventualmente dato in pasto alla folla in caso di disastri, specie se sembrano molto avanzate le trattative con Roberto Mancini.

L’ex tecnico della Nazionale, che ha appena lasciato l’Arabia Saudita dopo ripetuti contrasti con chiunque, è infatti un ex laziale: vi ha disputato le ultime tre stagioni da calciatore, dal 1997 al 2000, e vinto un bel po’ di trofei e ne è stato allenatore per un paio di stagioni.

Anche se tale percorso lo fece anche Zdenek Zeman, da laziale a romanista nel giro di pochi mesi, questa scelta potrebbe essere utilizzata dai tifosi, o meglio dai sobillatori delle radio roman(ist)e, per rendere l’ambiente ancora più tossico di quanto non lo sia già.

Ma alla Roma, più che un Mancini, servirebbe un tecnico che si avvicini al sergente maggiore Hartman oppure un isolazionista in grado di assorbire le negatività esterne. Lo fece egregiamente Fabio Capello e, più recentemente, Mourinho, anche se per un periodo limitato.

De Rossi e Ranieri sarebbero due figure, forse le uniche, in grado di ricompattare e riavvicinare i tifosi alla squadra dopo le polemiche e le proteste che hanno indotto la proprietà a tenersi alla larga dall'”Olimpico” oggi. Ma la squadra è indecorosa più di chi l’ha assemblata.

