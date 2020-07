Ufficiale: il Perugia esonera Cosmi e richiama Oddo

Era nell’aria da un bel po’ e poche ore fa è giunta la decisione ufficiale del Perugia di esonerare Serse Cosmi e richiamare Massimo Oddo, che aveva iniziato la stagione per essere poi allontanato ad inizio anno.

Se Oddo era stato esonerato per i risultati troppo altalenanti, malgrado il Perugia fosse sesto, con Cosmi la situazione è peggiorata notevolmente e ora la squadra si ritrova invischiata in zona playout. Il declino, però, non è iniziato dopo la ripresa del torneo, ma già a fine gennaio con la discesa progressiva fino al tredicesimo posto.

Non è dunque stato propizio il ritorno a casa di Cosmi, già allenatore del Grifone ai tempi di Luciano Gaucci e della Serie A e artefice di alcune delle più belle pagine di quella squadra che lanciò parecchi grandi futuri protagonisti del calcio italiano.

Alla guida dal 2000 al 2004, il tecnico umbro è stato l’ultimo allenatore del Perugia in Serie A. Furono anni belli, specialmente i primi tre, ma l’idillio finì con la traumatica retrocessione del 2004 e il successivo fallimento. Fu solo un arrivederci, ma per tornare ci sono voluti sedici anni nei quali Cosmi si è fatto valere altrove.

Adesso la pesante situazione di classifica dei biancorossi sarà un problema di Massimo Oddo, incaricato di salvare una squadra che aveva ben altri progetti e, invece, rischia tantissimo. Anche perché non costruita del tutto bene.

