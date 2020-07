Ufficiale: Hwang del Salisburgo il dopo Werner al Lipsia che prende anche Henrichs

Il Redbull Lipsia ha sciolto qulasiasi dubbio sul dopo-Werner: sarà infatti il talento sudcoreano Hee-Chan Hwang a vestire la maglia del club allenato da Julian Negelsmann e provare a non far rimpiangere il miglior marcatore tedesco in circolazione, di recente passato al Chelsea.

Si rinnova così la sinergia tra i due team appartenenti al gruppo Redbull, Salisburgo e Lipsia, che in questi anni hanno dato vita a diverse operazioni di mercato. Sono infatti 18 i giocatori che si sono trasferiti dall’Austria alla Germania sin dal 2009, anno in cui i due club sono stati fondati. Tra questi, alcuni nomi illustri dell’attuale panorama calcistico europeo: Naby Keita, attualmente in forza al Liverpool; Stefan Ilsanker, dell’Eintracht; ma anche tanti calciatori, ancora presenti nella rosa dei biancorossi di Germania, che hanno contribuito a rendere il Lipsia una delle squadre più forti della Bundesliga, tra cui il portiere ungherese Gulacsi e il difensore francese Upamecano.

Dabbur (a sinistra) e Hwang (a destra) con la maglia del Salisburgo

Hwang è arrivato al Salisburgo nell’estate del 2014 e, dopo un anno e mezzo trascorso in Seconda Divisione austriaca con la maglia del Liefering mettendo a segno 13 gol, si è trasferito nella squadra maggiore del Redbull Salisburgo con la quale ha vinto quattro scudetti e tre Coppe d’Austria, andando quasi sempre in doppia cifra in termini di gol segnati. Per lui anche una buona esperienza internazionale avendo giocato, e segnato, in Champions ed Europa League, e avendo disputato 32 gare con la Nazionale sudcoreana, con la quale ha giocato i Mondiali nel 2018, mettendo a segno quattro reti. Hwang ha firmato un quinquennale con il Lipsia tornando dunque a giocare in Germania dopo l’esperienza, poco fortunata, nella Serie B tedesca con l’Amburgo, lo scorso anno.

Hwang e non solo: anche Henrichs è un nuovo giocatore del Lipsia

Lipsia che è riuscito a riportare in Germania non solo Hwang, ma anche Benjamin Henrichs, terzino polivalente, che si era trasferito al Monaco dopo le tre stagioni passate tra le file del Bayer Leverkusen. Il laterale tedesco arriva in prestito oon diritto di riscatto dopo aver disputato due stagioni poco esaltanti sotto il profilo personale nel campionato francese, con la maglia dei monagaschi. Per lui, classe 1995, ci sarà tanta voglia di riscatto. Vedremo se saprà superare la concorrenza agguerrita di Halstenberg e Mukiele.

