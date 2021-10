Ufficiale: Gravina inaugura nuovo logo FIGC e VAR Room unica e centralizzata

Doppia novità in Italia: la FIGC cambia logo e inaugura la VAR Room centralizzata a Lissone.

Fonte immagine Twitter FIGC

Settimana di cambiamenti per la FIGC e per il calcio italiano in generale che ha inaugurato sia il nuovo logo, sia la nuova VAR Room che promette di essere una delle più efficaci ed innovative del mondo.

Nel palcoscenico di Garage Italia, a Milano, il presidente federale Gabriele Gravina e Lapo Elkann, presidente di Indipendet Ideas, hanno inaugurato il nuovo logo della FIGC, realizzato proprio dalla società di Elkann che ha seguito i consigli e le volontà di Gravina.

L’idea era quella di costruire un logo moderno ed efficace che rispecchiasse l’importanza del tricolore e la centralità, appunto, della Nazionale dando anche una sorta di “omaggio” ai risultati raggiunti questa estate.

Il logo è circolare e mette in bella mostra le 4 stelle che simboleggiano i 4 Mondiali vinti e si presenta con un fare stilizzato che pone al centro il tricolore italiano.

Lo stesso Gravina, soddisfatto del nuovo logo, ha specificato che le vittorie sul campo sono frutto di quel che succede fuori da esso e proprio nella FIGC lavorano continuamente persone contraddistinte da senso di responsabilità e lavoro che meritavano di avere un logo che potesse rappresentarli al meglio.

Il nuovo logo della FIGC

A Lissone, invece, è stata presentata la nuova VAR Room di produzione della Lega che si presenta come una sala del tutto rinnovata e modernizzata, di produzione totalmente italiana.

Ad inaugurare la nuova sala VAR c’erano il presidente della Lega Serie A Dal Pino e, anche in questo caso, Gabriele Gravina e la soddisfazione era evidente.

Dal Pino ha dichiarato che questa struttura è un primo passo alla realizzazione degli obiettivi posti e l’aver giocato d’anticipo pone la FIGC e l’Italia davanti agli altri enti calcistici Europei.

Una VAR Room centralizzata, frutto del lavoro di tutti per rendere nuovamente il nostro calcio tra i più importanti e all’avanguardia del mondo e proprio Gravina si è dichiarato orgoglioso di aver visto la nascita di questo nuovo progetto.

