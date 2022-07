Ufficiale: Gotti nuovo allenatore dello Spezia

Viene messo un altro tassello nel toto-allenatori di questa sessione di calciomercato estiva 2022.

Luca Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia.

L’annunzio ufficiale è arrivato nelle ultime ore sul sito ufficiale della società ligure.

Gotti è il tipico allenatore che si è fatto da solo.

Attraverso una lunga gavetta iniziata, come si conviene, dal basso, ossia dal dilettantismo.

Con le esperienze al Montebelluna, Pievigina e Bassano Virtus, tutti club di Serie D.

Passando anche per esperienze prestigiose seppur comunque ‘periferiche’, con la guida degli allievi del Milan – per la precisione la sua primissima, per quanto breve, esperienza in panchina- e addirittura della Nazionale italiana Under 17.

Iniziano poi le prime esperienze nel calcio italiano che conta, grazie ad un sodalizio lavorativo con Roberto Donadoni, di cui Gotti diviene vice sia al Cagliari – stagione 10/11 – sia al Parma – 3 anni dal 2012 al 2015 – sia al Bologna- altri 3 anni dal 2015 al 2018.

Ma le vere consacrazioni arriveranno poco dopo.

Nel 2019, da collaboratore tecnico di Maurizio Sarri al Chelsea, ottiene un trofeo internazionale, l’Europa League.

E la stagione successiva arriva il suo debutto da primo allenatore in Serie A.

Inizia da vice di Igor Tudor all’Udinese, di cui diviene prima guida tecnica in seguito all’esonero del croato, dovuto a due pesantissime sconfitte consecutive – clamoroso 7-1 in casa dell’Atalanta, e 0-4 casalingo contro la Roma.

Poi due stagioni, entrambe tutto sommato non da buttar via, con il raggiungimento dell’obiettivo minimo, ovviamente cioè la permanenza in massima serie

Adesso per lui una nuova sfida, per l’appunto la guida dello Spezia, club sempre bianconero -come l’Udinese – ormai da 2 stagioni realtà affermata della Serie A – nella quale ha fatto il suo debutto per l’appunto nel 2020, quantomeno a livello di girone unico.

Gotti subentra così a Thiago Motta, dopo la risoluzione del contratto fra l’oriundo e gli Aquilotti, nonostante la buona stagione con annessa salvezza tranquilla.

Luca Gotti, nativo di Adria, provincia di Rovigo, è soprannominato Prof, per via delle due lauree, in Scienze Motorie e sportive e in Pedagogia, e di una seppur breve carriera accademia alle spalle, prima come docente a contratto all’Università Cattolica di Milano, poi a quella di Padova.