Ufficiale: Gonzalo Higuain annuncia il ritiro dal calcio giocato

Higuain si ritira: la notizia è giunta dallo stesso calciatore argentino, che nella conferenza stampa non è riuscito a trattenere le lacrime annunciando che è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Higuain annuncia il ritiro

Carriera straordinaria quella di Gonzalo Higuain, che risulta essere molto legata al campionato italiano, infatti, dopo le parentesi River e Real, l’argentino viene acquistato dal Napoli di De Laurentis, dove inizierà il vero e proprio apice della sua carriera calcistica. La stagione perfetta del calciatore ex Real è quella 2015/2016, in cui il club partenopeo raggiungerà i 91 punti in campionato sfiorando di un soffio la vittoria dello scudetto. Higuain, in quella stagione, metterà a segno ben 36 gol, un record straordinario per il campionato italiano, record che, solo qualche anno dopo, Ciro Immobile riuscirà ad eguagliare, ma con il vantaggio di aver calciato molti più rigori dell’argentino.

Dopo la fine di quella stessa stagione, arriva forse l’unica macchia – se così vogliamo definirla – della carriera di Higuain: il passaggio dal Napoli alla Juventus nell’estate del 2016 per ben 90 milioni di euro. Higuain alla Juve inizia subito a collezionare trofei, vincendo 3 scudetti e giocando una finale di Champions League, persa poi contro il Barcellona.

Le successive tappe della sua carriera non sono state all’altezza delle aspettative, infatti, Higuain dopo la Juventus passa in prestito prima al Milan, dove le cose non vanno per il meglio, e poi al Chelsea, dove ritrova Maurizio Sarri e dove riesce a vincere un’Europa League. Nel suo percorso, però, c’è ancora spazio per una nuova esperienza: nel 2020 l’argentino passa dalla Juventus a titolo definitivo all’Inter Miami, squadra con cui lui disputerà le ultime due gare di Major League Soccer prima di dire addio al calcio giocato.