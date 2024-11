Ufficiale: Giampaolo nuovo allenatore del Lecce dopo l’esonero di Gotti

L’ex allenatore di Milan e Samp ha firmato un contratto con la società pugliese fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza

Due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. È sulla base di questi numeri che la dirigenza del Lecce ha deciso ufficialmente di interrompere i rapporti con Luca Gotti, tecnico arrivato in Puglia nel corso della scorsa stagione con l’obiettivo – perfettamente portato a termine – di salvare la squadra.

Il comunicato d’esonero del club giallorosso, infatti, tende a ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto: “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”.

Al suo posto Marco Giampaolo, il quale ha già firmato un contratto con scadenza giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Il tecnico, come ufficializzato dalla società “sarà presentato alla stampa il giorno 12 novembre alle ore 10:00 dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, dal Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare”. La ripresa della preparazione, così come già programmato, è fissata nel pomeriggio seguente la presentazione, presso il Via del Mare.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.