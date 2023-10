Ufficiale: Gatti rinnova con la Juventus fino al 2028

Juventus: Ufficiale, Federico Gatti firma il rinnovo con i bianconeri fino al 30 giungo 2028, ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore.

Federico Gatti- (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Era ormai nell’aria che nelle prossime ore sarebbe arrivata la fumata bianca tra Federico Gatti e la Juventus che hanno deciso di comune accordo per il prolungamento di contratto del difensore italiano, il quale ha accettato la proposta di rinnovo bianconera fino a giungo 2028.

Al calciatore sarà riconosciuto anche un piccolo ritocco in termini di stipendio, che passerà da 1 milione di euro annuo a 1,5 milioni a stagione. La considerazione del difensore ex Frosinone da parte del suo allenatore, Massimiliano Allegri, era cresciuta sempre di più. Gatti, infatti, tolto il piccolo scivolone di campionato nella gara contro il Sassuolo, che lo ha contraddistinto per quello sfortunato autogol, ha sempre dato garanzie di rendimento e di solidità al proprio tecnico che ha iniziato ha schierarlo sempre di più da titolare come testimoniano le 6 gare su 9 giocate dal primo minuto dallo stesso Gatti.

Ad annunciare con estrema felicità il suo prolungamento di contratto è stato lo stesso calciatore attraverso una diretta Twitch “Oggi è un giorno veramente speciale, ho firmato il rinnovo con la Juventus. Crescere ancora in questo club per me sarà sempre una grande emozione. Il rinnovo significa molto per me, non avrei mai pensato di poter tornare a vivere a Torino un giorno.”