Ufficiale: Frattesi rinnova col Sassuolo fino al 2026

Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Davide Frattesi: il centrocampista classe 1999 estende il proprio contratto fino al 2026.

Il Sassuolo rinnova il contratto di Davide Frattesi: la società neroverde ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 1999 fino al 2026: “”L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026“.

Frattesi, 22 anni, si è segnalato in questa stagione come uno dei giocatori più promettenti del panorama nazionale: nelle 30 gare disputate sin qui, tra campionato e Coppa Italia, il giocatore del Sassuolo, punto fermo dell’Under 21 azzurra, ha totalizzato due reti e quattro assist.

Davide Frattesi, a destra, con il compagno di squadra Gianluca Scamacca

Un rendimento che non ha lasciato indifferenti le big del nostro campionato, pronte a sfidarsi a suon di milioni per accaparrarsi la mezzala neroverde. Prima fra tutte l’Inter, che aveva sondato il terreno con la società emiliana già a gennaio, per chiedere la disponibilità al trasferimento di Frattesi e dell’attaccante Gianluca Scamacca, suo compagno di squadra (ritratto a sinistra nella foto soprariportata).

Il DS Carnevali si tutela, ordunque, blindando uno dei pezzi pregiati della rosa (a breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale anche per Scamacca). In estate si preannuncia una nuova asta di mercato: il Sassuolo, bottega cara quando si tratta di vendere i propri talenti, è pronto a ricalcare le orme di affari che, in questi anni, hanno visto tanti giovani italiani fare il salto verso il grande calcio. Non ultimo, Manuel Locatelli, passato in estate alla Juventus per 40 milioni di euro.

