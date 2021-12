Ufficiale: Finalissima Italia-Argentina a Wembley il 1 giugno 2022

Italia e Argentina si sfideranno nella in un match a gara secca il 1 giugno 2022 a Wembley. La competizione è stata definita come “Finalissima” e sarà la prima di una lunga serie di eventi tra UEFA e CONMEBOL. L’annuncio è arrivato direttamente dalle due federaizo.

Un’altra sfida di grande rilievo spetta all’Italia di Roberto Mancini. In attesa di sapere se gli Azzurri potranno staccare l’ultimo passa per Qatar 2022, c’è già una sfida in programma per la Nazionale italiana. Infatti, a sfidarsi nella storica cornice dello stadio di Wembley saranno gli azzurri contro l’Argentina di Lionel Scaloni. I campioni d’Europa contro i neovincitori della Coppa America che hanno battuto il Brasile nella scorsa edizione.

La data fissata è stato il 1 giugno ed è una competizione che è stata voluta fortemente dalla UEFA ma anche dalla stessa CONMEBOL. Le due parti hanno raggiungo un accordo che durerà altri anni, fino al 2028. Inoltre, ci sarà anche un ufficio a Londra che sarà condiviso dalle due federazioni. Ritorno, dunque, per la Nazionale azzurra nella capitale inglese dove ha vinto proprio la finale contro l’Inghilterra. Oltre alla sfida tra le due nazionali, ci saranno anche altri eventi di grande importanza, come è stato già comunicato.

Finalissima Italia-Argentina, Ceferin: “Siamo felicissimi”

Naturalmente l’idea è stata subito accetta anche da parte del presidente UEFA, Aleksander Ceferin, che ha espresso subito parole di grande emozione nell’ospitare un match di questo calibro. Ecco le sue parole:

“C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo”.

“Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano”.

