Ufficiale: FIGC toglie l’indice di liquidità come criterio di ammissione Serie A

L’indice di liquidità non sarà più un parametro da rispettare per tutte le società che si iscriveranno alla prossima Serie A. A deciderlo è stato il ricorso vinto dalla Lega serie A, approvato dal Collegio di Garanzia contro la FIGC.

Serie A: niente più indice di liquidità per le squadre italiane

Dal comunicato pubblicato dal Coni si può, infatti, evincere che: “Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio tenutasi in data 9 e 13 giugno 2022, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A contraria al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; il Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso.”



La Lega Serie A si è detta molto soddisfatta del provvedimento preso dal Collegio di Garanzia come esposto dal presidente Casini “Siamo contenti per la decisione presa, per il calcio italiano stiamo andando nella direzione giusta”. Secondo la Lega, dunque, l’applicazione dell’indice di liquidità era considerato del tutto inopportuno non tanto nel merito, quanto per la sua applicazione erronea nei tempi e nei modi.



D’altro canto, però, non è tardato ad arrivare il dissenso della FIGC sul provvedimento preso dal massimo organo di giustizia calcistica. Secondo la FIGC, questa decisione potrebbe seriamente mettere in discussione la regolarità dal campionato, di fatto la federazione si appresterà quanto prima a riproporre il proprio ricorso.