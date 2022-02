Ufficiale: FIFA esclude la Russia dai Mondiali Qatar 2022

Mondiali Qatar 2022: la FIFA esclude ufficialmente la Russia. Karkin e i suoi non prenderanno parte agli spareggi in programma tra un mese contro la Polonia.

La Russia non parteciperà ai Mondiali in Qatar 2022: la decisione reclamata a gran voce da parte di tante Federazioni calcistiche è stata finalmente assunta dalla FIFA, che inizialmente aveva escluso l’ipotesi di estromettere il Paese dalle proprie competizioni.

Accontentate in tal modo le richieste della Federcalcio polacca, ceca e svedese che, essendo state incluse nello stesso percorso di spareggi della squadra guidata da Valerji Karpin, avevano fatto sapere alla UEFA di non essere intenzionate a scendere in un Paese che la comunità occidentale identifica ormai come antitesi della democrazia.

Non bisogna trascurare inoltre che, in un periodo segnato da conflitti e instabilità, giocare in Russia o Ucraina sarebbe una potenziale minaccia all’incolumità di tesserati.

Con questa decisione la UEFA dà dunque il segnale che in tanti auspicavano. La Russia si vede sempre più isolata a livello internazionale, e anche lo sport contribuisce a fare la propria parte. Alla Russia, che ha ospitato l’ultima edizione dei Mondiali (ndr), viene di fatto tolta ogni ribalta internazionale. Il Paese viene messo nell’ombra, marginalizzato da un Occidente che non ne riconosce più l’uniformità ai propri ideali di pace.

Sportivamente parlando, la decisione della FIFA avrà come effetto l’immediata esclusione della Russia dagli spareggi Mondiali. Ciò darà alla Polonia diretto accesso alla finale, da disputarsi con la vincente dell’incontro Repubblica Ceca-Svezia.

Migliori Bookmakers AAMS