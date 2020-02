Ufficiale esonerato Semplici: Di Biagio nuovo tecnico della Spal

Spal, Leonardo Semplici lascia Ferrara dopo 6 anni. In arrivo, al suo posto, l’ex Commissario tecnico dell’Under 21 azzurra: Gigi Di Biagio

Luigi Di Biagio

“SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni.”

Con queste parole la società di Ferrara comunica in maniera ufficiale l’esonero dell’allenatore Leonardo Semplici che lascerà la squadra biancazzurra dopo ben 6 anni. Un percorso che inizia nel lontano 2014 quando l’allenatore toscano viene ingaggiato da Walter Mattioli per mettersi alla guida degli spallini.

Grazie a Semplici, la squadra degli estensi è riuscita a conquistare la storica promozione in Serie A, oltre al salto di categoria l’anno prima dalla Serie C. Oggi, dopo 6 stagioni e 219 panchine alla guida della Spal, per il tecnico è risultata fatale la sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo, la terza consecutiva maturata nelle ultime giornate.

Sono esattamente cinque le sconfitte rimediate nelle ultime sei di campionato per la Spal, che ha vinto solo quattro volte in 23 giornate ed ora si ritrova all’ultimo posto in classifica a quota 15 punti.

Per il club è stato, dunque,necessario ricorrere all’esonero di Leonardo Semplici che risulta essere il dodicesimo allenatore sollevato dalla panchina biancoazzurra. Al suo posto è già pronto a ricoprire l’incarico, il prescelto Luigi Di Biagio, ex ct della nazionale italiana under 21.

Il suo arrivo a Ferrara è previsto nelle prossime ore e nel pomeriggio potrebbe dirigere il suo primo allenamento con la sua nuova squadra. Il neo allenatore romano ha stretto un contratto con la società fino al 30 giugno e, nella giornata di domani, ci sarà la sua presentazione ufficiale in programma alle ore 17:30.

