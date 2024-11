Genoa, esonerato Gilardino, al suo posto arriva Patrick Vieira.

Ufficiale, esonerato Gilardino: Vieira nuovo allenatore del Genoa.

Una decisione che tutto il mondo Genoa non si sarebbe mai aspettato, quella presa dal presidente del grifone, Alberto Zangrillo e dai propri dirigenti, ovvero quella di decidere di sollevare da capo dell’area tecnica, Alberto Gilardino. Scelta che arriva in un momento del tutto inaspettato, visto che nelle ultime due partite i rossoblù avevano ricominciato a macinare punti ottenendo una vittoria di mura a Parma e un pareggio contro il Como. Tutto questo, però, non è bastato a soddisfare le richieste dei vertici dirigenziali del Genoa che in mattinata hanno comunicato all’oramai ex tecnico l’esonero.

Come suo sostituto il grifone ha optato per una scelta altrettanto azzardata, incaricando Patrick Vieira di condurre i rossoblù verso una vera e propria sterzata in campionato. Una volontà interessante, se non fosse per il fatto che il tecnico francese è attualmente del tutto privo di esperienze richieste per una squadra che punta a salvarsi e che fin qui ha mostrato di far molto fatica a far punti. Per di più la scelta del tecnico francese va fermamente in contrasto con quella di aver portato Balotelli in Liguria, visto che tra i due non è mai corso buon sangue sia dentro che fuori dal campo.

Insomma, i compiti di Vieira partiranno con l’essere subito molto ardui, tra cui quello di cercare di far cambiare definitivamente rotta in campionato al suo nuovo club a quello di dover ricucire un rapporto mai del tutto florido con Balotelli, il quale proprio qualche settimana veniva considerato come colui che poteva aiutare il grifone ad uscire dalla brutta situazione di classifica, mentre adesso rischia di diventare un nuovo caso.

