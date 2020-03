Ufficiale, emergenza Coronavirus: rinviata a data da destinarsi la finale di Copa del Rey

La Federazione Spagnola (RFEF) ha deciso di rinviare a data da destinarsi la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad ed Athletic Club a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo la Coupe de la Ligue in Francia, anche la Spagna ha deciso di posticipare a data da destinarsi la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad ed Athletic Club, prevista per il prossimo 18 Aprile.

La decisione è stata presa dalla Federazione Spagnola (RFEF) che con un comunicato ufficiale ha annunciato il rinvio della partita per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In accordo con i club, anche la RFEF vuole che la coppa venga disputata con i tifosi e non a porte chiuse come si era pensato inizialmente.

Il presidente della RFEF Luis Rubiales ha dichiarato come nei prossimi giorni ci sarà un incontro per stabilire la nuova data per giocare questa finale, rigorosamente a porte aperte: “La prima misura adottata è stata quella di escludere di giocare il 18 Aprile e la prossima settimana le istituzioni si incontreranno per concordare un nuovo appuntamento per permettere alle due tifoserie di organizzarsi per una finale spettacolare”.

Soddisfatti anche i presidenti delle due squadre Aitor Elizegi (presidente Athletic ndr.) e Jokir Aperribay (presidente Real Sociedad ndr.), che hanno sottolineato entrambi l’importanza dei tifosi. Il presidente della Real ha voluto anche ringraziare la RFEF per aver preso la decisione di rinviare la finale e di collaborare con i club per trovare una nuova data.

Domani, intanto, ci sarà un consiglio federale straordinario dove si deciderà il futuro della Liga. Le prossime due giornate del campionato spagnolo avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse, ma i club ed i calciatori spingono per la sospensione del campionato.

