Ufficiale: dopo l’acquisto di Reinier, il Real Madrid cede Odriozola al Bayern Monaco

La Società tedesca ha ufficializzato l’acquisto del terzino spagnolo classe 1995 in questa sessione di mercato. Si tratta del primo colpo di mercato per il Bayern Monaco che fino ad ora non aveva ancora ufficializzato nessun trasferimento.

Odriozola ha effettuato le visite mediche e molto probabilmente sarà a disposizione già dalla prossima partita del Bayern Monaco.

I dettagli

Odriozola tra le fila dei blancos era chiuso da Carvajal, infatti in questa stagione aveva collezionato soltanto 5 presenze (434′) e 1 assist.

Secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale, Odriozola è passato al Bayern Monaco in prestito secco fino al termine di questa stagione. Probabilmente però, le dirigenze potrebbero essersi già accordate per una cessione definitiva.

Il Real Madrid intende trattare sulla base dei 23-25 milioni, diversamente si tratterebbe di una minusvalenza per Real Madrid non abituata a trattative in perdita.

Feeling di mercato

Il terzino spagnolo è il settimo trasferimento tra Real e Bayern.

Il primissimo trasferimento risale al 1974 ma dal 2009 al 2017 sono stati ben 5 i trasferimenti ufficiali.

Senza contare le diverse trattative che per vari motivi non sono andate in porto.

Prima di Odriozola, i trasferimenti fino ad ora in ordine di tempo sono stati: Paul Breitner , Arjen Robben , Hamit Altintop , Toni Kroos , Xabi Alonso, James Rodriguez.

