Ufficiale, diritti TV: SKY si aggiudica Champions, Europa e Conference League del triennio 2021-2024

Continua il fruttuoso binomio tra Sky e il calcio internazionale: oggi l’emittente di Santa Giulia ha comunicato l’acquisizione dei diritti televisivi di Champions League, Europa Leagiue e Conference Leaugue (la nuova competizione che esordirà ufficialmente la prossima stagione), per il prossimo triennio (2021-2024).

Sono 121 i match di Champions acquistati, sui 137 disponibili. Altri 16 saranno esclusiva di Amazon, che ne ha acquisito i diritti nel dicembre scorso, mentre Mediaset ne avrà a disposizione 16 da trasmettere in chiaro, e altre 104 che verranno erogate in streaming. La copertura dell’Europa League sarà invece integrale, come comunicato da Sky, con tutte e 282 le gare previste in ogni singola stagione. Saranno dunque 1209 i match trasmessi da Sky nel prossimo triennio. Una copertura vasta, impreziosita dai tanti approfondimenti pre e post gara.

Diritti tv Champions ed Europa League 2021-24: il comunicato di Sky

“Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni”.

