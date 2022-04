Ufficiale: Cuadrado rinnova con la Juventus fino al 2023

Juventus, ufficiale il rinnovo di Juan Cuadrado fino al 2023: “Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle”.

La Juventus raggiunge l’accordo per il prolungamento del contratto di Juan Cuadrado fino al 2023. Il colombiano è arrivato a Torino nell’estate del 2015, ed è diventato negli anni uno degli elementi imprescindibili della rosa di Max Allegri.

Cuadrado ha ricoperto il ruolo di terzino destro della Juventus in queste ultime stagioni, affermandosi tra i migliori d’Europa nel ruolo. I bianconeri, però, ne hanno potuto apprezzare soprattutto la duttilità tattica, utilizzandolo, all’occorrenza, sia come ala destra che come interno di centrocampo.

Cherubini raggiunge così un altro obiettivo importante, dopo aver deciso ieri il rinnovo di Mattia Perin fino al 2025.

Questo il comunicato ufficiale col quale la Juventus ha annunciato il rinnovo di Cuadrado:

“Indissolubile. Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte. E’ tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle. Un legame che continua, fino al 2023. La storia di Juan in bianconero si costruisce partita dopo partita e minuto dopo minuto: sono ben 18274, per un totale di 262 partite. Cuadrado è ala e terzino, è centrocampista, è cuore e passione, è tecnica e fantasia. Cuadrado è gol (24) e assist (ben 53) da quando è bianconero. Soltanto scorsa stagione ha fornito 10 assist in Serie A, 17 in tutte le competizioni, record partendo dalla difesa; e ancora a proposito di assist, da quando è alla Juve nessuno, in quanto a numeri, ha fatto meglio di lui. In questa, invece, ha già messo a segno 5 gol, che per lui eguaglia i record datati 2015/16 e 2017/18. Juan è unico, insostituibile. Ed è bellissimo essere ancora insieme, Panita!”.