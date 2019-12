Ufficiale: colpo Mandzukic per l’Al Duhail

Mario Mandzukic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Duhail. Nella giornata di ieri c’era stata una frenata che sembrava aver fatto saltare tutto, ma alla fine il croato è riuscito a trovare l’accordo con il club qatariota.

Dopo 4 anni si è chiuso in maniera ufficiale il rapporto tra la Juventus e Mario Mandzukic. Il croato è divenuto nel pomeriggio un nuovo giocatore dell’Al Duhail che mette a segno un colpo importante in vista non solo del campionato in corso, ma anche per la prossima AFC Champions League.

Nella serata di ieri, la trattativa sembra sul punto di saltare visto che il croato non era riuscito a trovare l’accordo dal punto di vista economico e contrattuale. Il club qatariota ed il giocatore hanno continuato a trattare ed alla fine sono riusciti a trovare un accordo, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli di tale accordo.

La Juventus guadagnerà invece circa 5,5 milioni di euro da tale operazione e si libera di un giocatore con cui ormai il rapporto era rotto fin da inizio stagione. Tanti sono stati i messaggi via social da parte dei tifosi per Mandzukic che a Torino sarà sempre ricordato come un grande guerriero, l’ultimo giocatore ad arrendersi in campo.

In 4 anni con la maglia bianconera, Mandzukic ha segnato tanti gol, belli ed anche pesanti. Con la Juventus, Mandzukic andò a segno anche nella finale di Champions League persa 4-1 contro il Real Madrid, ma la sua rete in rovesciata fu premiata come la più bella dell’anno. Ora per il croato è tempo di una nuova avventura e la vivrà nel paese che nel 2022 è destinato ad ospitare i prossimi Mondiali.

