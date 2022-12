Ufficiale: colpo Gakpo per il Liverpool

Cody Gakpo è il nuovo giocatore del Liverpool. Trovato l’accordo con il PSV per portare in Inghilterra l’olandese.

Cody Gakpo è stata sicuramente una delle rivelazioni del Mondiale appena concluso, tanto da diventarne uno dei migliori marcatori della nazionale olandese. Questo riconoscimento, però, lo sta gustando anche in Eredivisie dove guida, momentaneamente, la classifica dei marcatori a 9 gol. Tutto questo, però, ha convinto immediatamente il Liverpool ad acquistarlo.

Per lui i Reds non hanno badato a spese. 40 milioni di euro più bonus è la cifra sborsata per il gioiellino classe 1999 del PSV Eindhoven. Una spesa che è diventata quasi necessaria per il Liverpool che deve fare i conti con due gravi infortuni: quelli di Diogo Jota e Luis Diaz. Giocatori di tale portata possono essere rimpiazzati solo con grandi pedine ed Liverpool ha in visto in Gakpo il profilo perfetto.

Ala sinistra e dotato di velocità e abilità nel dribbling, Gakpo è con il PSV dal 2018, dopo aver militato nelle giovanili del Jong. Con la maglia dei Boeren, ha collezionato trentasei reti in centosei partite. L’anno scorso, invece, è arrivata la prima chiamata in Nazionale per poi realizzare il sogno di andare ai Mondiali.

Sembra essere tutto ormai ai dettagli per quello che sembra un contratto quadriennale. L’attaccante sarà ufficialmente del Liverpool a partire dal prossimo gennaio e dovrà ottenere anche il permesso di lavoro per il Regno Unito. 35 reti, tra club e Nazionale, hanno spinto Jürgen Klopp a puntare tutto su di lui per un Liverpool che è pronto alla risalita verso le parti alte della classifica.