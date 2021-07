Ufficiale: Chiellini rinnova con la Juventus fino al 2022

Giorgio Chiellini e la Juventus ancora insieme: il capitano dell’Italia campione d’Europa resterà in bianconero fino al 30 giugno 2022. Lunedì l’incontro.

Archiviata la prima uscita amichevole che l’ha vista trionfare per 3-1 sul Cesena di William Viali, e in attesa di scendere in campo domani sera contro il Monza di Giovanni Stroppa nel Trofeo Berlusconi, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a lavorare nel ritiro della Continassa per farsi trovare pronta alla stagione 2021-2022 che inizierà domenica 22 agosto alle 18:30 contro l’Udinese di Luca Gotti.

Chiellini rinnova con la Juventus: accordo fin al 30 giugno 2022.

Una stagione nella quale i bianconeri proveranno a tornare sul tetto d’Italia dopo il quarto posto dell’annata ’20-’21 che li ha visti chiudere a -13 dall’Inter campione. Servirà l’apporto di tutti, ma soprattutto serviranno coesione, determinazione, volontà e grinta per tornare al successo.

Quella grinta tipica dello stile Juve della quale è sicuramente provvisto in grande quantità, Giorgio Chiellini che, fresco campione d’Europa con l’Italia, tornerà a Torino lunedì per firmare un nuovo accordo col club del Presidente Andrea Agnelli e per sottoporsi alle consuete visite mediche pre-stagionali.

Sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2022 si è quindi espresso lo stesso Chiellini in occasione della premiazione per l’Europeo vinto andata in scena qualche giorno fa nella sua Livorno:

Tornerò lunedì a Torino, sono felice di esserci e di ricominciare. Sul contratto hanno detto tutto Allegri e Agnelli. Voglio alzare ancora qualche coppa perché l’appetito vien mangiando. Inoltre indossare la maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più.

