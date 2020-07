Ufficiale, Champions League 2020-21 dal 20-21 ottobre. Finale il 29 maggio a Istanbul

La Champions League 2020 non è ancora finita, ma la Uefa già pensa alla prossima edizione del massimo torneo continentale per squadre di club. È stato infattti pubblicato il calendario della prossima edizione della Champions che, a causa dell’emergenza Covid-19, subirà alcune variazioni rispetto a ciò che siamo abituati a vedere.

I turni preliminari, per decidere le trentadue squadre ammesse alla fase finale, inizieranno infatti pochi giorni dopo la conclusione della final eight di Lisbona, in data otto agosto, e termineranno solo il 30 settembre. I sorteggi per i gironi di qualificazione avranno invece luogo il primo ottobre, andando a stabilire date e orari delle varie partite. I gironi cominceranno nelle date tra il 20 e il 21 ottobre, con un mese di ritardo rispetto al solito, e con gare che si disputeranno quasi sempre a cadenza settimanale, concludendosi tra l’8 e il 9 dicembre. Calendario della Champions League che andrà incontro a una sorta di “normalizzazione” a partre dagli ottavi di finale in poi, con gare di andata e ritorno che si disputeranno in due tranches, quattro gare per ogni settimana, e si concluderanno tra il 16 e il 17 marzo. La Finale si giocherà il 29 maggio allo Stadio Ataturk di Istanbul, che già sarebbe dovuto essere teatro della Finale di quest’edizione e che quindi viene così “risarcito” dacchè la stessa è stata spostata in Portogallo, allo stadio Da Luiz di Lisbona per l’appunto.

Champions League 2020-21: il calendario completo dai gironi alla finale

Gironi di qualificazione

Prima giornata: 20-21 ottobre 2020

Seconda giornata: 27/28 ottobre 2020

Terza giornata: 3-4 novembre 2020

Quarta giornata: 24-25 novembre 2020

Quinta giornata: 1-2 dicembre 2020

Ottavi di finale

Andata: 16-17 e 23-24 febbraio 2021

Ritorno: 9-10 e 16-17 marzo 2021

Quarti di finale:

Andata: 6-7 aprile 2021

Ritorno: 13-14 aprile 2021

Semifinali

Andata: 27-28 aprile 2021

Ritorno: 4-5 maggio 2021

Finale

29 maggio 2021, stadio Ataturk di Istanbul (Turchia).

