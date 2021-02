Ufficiale: Cellino esonera anche Dionigi

Dieci partite, due successi, tre pareggi e 5 sconfitte, quattro delle quali nelle ultime cinque partite. Questo è il ruolino di marcia di Davide Dionigi sulla panchina del Brescia, subentrato il 10 dicembre a Diego Lopez ed esonerato nelle scorse ore.

Massimo Cellino colpisce ancora, dunque: uno dei più mangia-allenatori della storia del calcio, insoddisfatto della stagione sin qui deludente della Rondinelle, più che interrogarsi sulle cause tattiche e tecniche del flop, si scaglia contro la guida e contro se stesso mandando via il terzo allenatore stagionale.

Prima Luigi Delneri, poi il già menzionato Lopez e ora Dionigi, che era partito bene sconfiggendo l’allora capolista Salernitana ed espugnando anche Ferrara, incappando però in una serie negativa che gli è costata il posto.

Salutato con un comunicato a dir poco asciutto, privo dei rituali ringraziamenti e auguri di buona fortuna, il tecnico emiliano (“Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato Davide Dionigi dal ruolo di allenatore della prima squadra“), adesso Cellino è alla ricerca del nuovo allenatore.

Sabato contro il Cittadella sulla panchina siederà Daniele Gastaldello, come già accaduto in occasione dell’esonero di Lopez e in attesa di Dionigi, mentre per il prosieguo della stagione, si spera, il tecnico potrebbe essere scelto da una rosa comprendente quattro nomi: Walter Zenga, Giuseppe Sannino, Angelo Alessio e Alessandro Calori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS