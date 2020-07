Ufficiale: calciomercato Premier League dal 27 luglio al 5 ottobre 2020

Campionato finito o quasi in Inghilterra. Il titolo conquistato, con parecchie giornate d’anticipo, dal Liverpool non ha completamente messo in ombra il calcio inglese. Con ancora parecchi verdetti da decretare la classifica potrebbe muoversi parecchio. Nel mentre, gli azionisti della Premier League hanno comunicato le date ufficiali del mercato estivo che verrà.

Con la certezza delle prime due piazze, assegnate a Liverpool e Manchester City, gli occhi sono tutti puntati per la lotta all’Europa e a quella per la salvezza. Chelsea, Leicester e Manchester United si giocano ardentemente il terzo e quarto posto utile per accedere in Champions League. Bagarre, invece, per i posti in Europa League. Wolverhampton, Totthenam, Sheffield United, Arsenal e Burnley lottano per il sesto e settimo posto utile alla qualificazione. Ma occhio ai Gunners che vincendo l’FA CUP avrebbero accesso diretto all’Europa League, limitando, di fatto, alla quinta e sesta piazza i posizionamenti utili per l’accesso all’ex Coppa UEFA. Per quanto concerne il discorso salvezza, con la retrocessione ormai ufficiale del Norwich City, a giocarsi la permanenza in Premier sono Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham e Brighton. Con due delle cinque squadre coinvolte che saranno condannate alla Championship.

Sul fronte calciomercato, come detto poc’anzi, sono ufficiali le date di apertura e chiusura della sessione estiva. Questa insolita finestra si aprirà il 27 luglio per poi chiudersi il 5 ottobre. Ma le novità non lesinano ad arrivare; è stata infatti aggiunta un’ulteriore finestra in continuum a quella già citata. Tale finestra ribattezzata a “uso domestico”, nel caso in cui venisse approvata dalla FIFA, si attiverebbe il 5 ottobre con chiusura giorno 16 dello stesso mese. In questa innovativa “finestrella” i club di Premier non potranno scambiarsi giocatori tra di loro, ma solo con i club di EFL (Championship, League One e League Two).

