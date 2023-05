Ufficiale: Busquets dice addio al Barcellona

Barcellona: Sergio Busquets lascia il Barcellona dopo 15 anni, lo spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza con club il prossimo 30 giugno 2023.

Sergio Busquets

Il Barcellona è pronto a salutare la sua ultima bandiera, infatti, dopo Xavi e Iniesta è pronto a dire addio anche Sergio Busquets, l’ultimo pezzo di quel centrocampista che negli ultimi anni ha scritto la storia del Tiki Taka blaugrana. Lo spagnolo oramai 35enne ha fatto sapere al club che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che, dunque, lascerà il club blaugrana dopo 15 anni a parametro 0.

Secondo le ultime ricostruzioni, la società blaugrana avrebbe anche provato a spingere per diverso tempo verso il prolungamento del contratto lo spagnolo, che però ha deciso di metter fine al suo ciclo con i blaugrana dopo più di un decennio e lo farà sicuramente nel migliore dei modi dopo la conquista della sua nona Liga Spagnola, per la quale manca soltanto la certezza aritmetica.

Adesso Busquets potrà prendere in considerazione le varie offerte estere che sopraggiungeranno in vista della prossima stagione, la più allettante delle quali sembra essere quella proveniente dall’Al Hilal, squadra che sta tentando di persuadere anche Lionel Messi. I due amici potrebbero, dunque, ritrovarsi il Arabia Saudita, per lanciarsi in una nuova sfida ed esportare il proprio brand, come già fatto quest’anno da Cristiano Ronaldo.