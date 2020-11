Ufficiale: Bruno Tedino non è più il tecnico dell’Entella

Il pareggio di domenica in quel di Ascoli è costato il posto a Bruno Tedino. La decisione è giunta nel pomeriggio di ieri ed è stata ufficializzata da una nota del patron dell’Entella Antonio Gozzi, che ha ringraziato Tedino augurandogli buona fortuna.

Per l’allenatore trevigiano è il terzo esonero in altrettante esperienze in Serie B: nelle due precedenti, tuttavia, si trovava sulla panchina del Palermo con Maurizio Zamparini agli ultimi botti della sua straordinaria carriera di mangia-allenatori.

Fu cacciato la prima volta ad aprile 2018 con la squadra al secondo posto e a quattro turni dal termine e la seconda pochi mesi dopo, a causa di un inizio di stagione 2018-19 difficile. Quella sarebbe stata la stagione culminata con il fallimento del club.

Tedino verrà sostituito con ogni probabilità da Vincenzo Vivarini, che in queste ore firmerà un contratto valido fino a giugno con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza.

L’allenatore abruzzese è stato scelto da una rosa di tecnici comprendente Moreno Longo, Marco Baroni e Serse Cosmi; prima di iniziare a guidare i biancocelesti, dovrà liberarsi dalla sua ultima squadra, il Bari, da cui si è separato l’estate scorsa dopo la sconfitta nella finale playoff di Serie C contro la Reggiana. Le due parti stanno trattando sulla buonuscita.

