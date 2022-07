Ufficiale: Bremer è della Juventus

Calciomercato Juventus, ufficiale Bremer dal Torino: il brasiliano arriva a titolo definitivo per un totale di 47 milioni (40 parte fissa più 7 di bonus). Oggi le visite mediche e la firma sul contratto.

Sarà Gleison Bremer il sostituto di Matthijs De Ligt al centro del reparto difensivo della Juventus. Con un blitz notturno, Arrivabene ha chiuso l’affare con il Torino sulla base di 40 milioni parte fissa più altri sette di bonus. Totale: 47 milioni. Una cifra che pareggia quasi la richiesta iniziale di Cairo (50) e lascia l’Inter, principale indiziata ad acquistare il giocatore, sostanzialmente a mani vuote.

Un duro colpo alla concorrenza per una Juventus che, seppur costretta a una cessione eccellente come quella del difensore olandese, dimostra ancora una volta la propria forza perentoria, chiudendo in tempi record una trattativa che il Torino stava portando avanti da mesi.

Bremer alla Juventus: affare di una notte

Nel giorno in cui ufficializzava la cessione di De Ligt al Bayern, la Juventus mostrava, infatti, ai propri tifosi le immagini dello sbarco di Bremer all’aeroporto di Caselle. È bastato bussare alla porta di Urbano Cairo, mettere sul piatto la cifra richiesta, e l’appeal del club più vincente d’Italia avrà fatto il resto.

Bremer, che in mattinata ha svolto le visite al J medical, e andrà a firmare un contratto da cinque milioni per il prossimo quinquennio, compie il salto di qualità verso un grande club. Viste le uscite di Chiellini e De Ligt, il brasiliano avrà la possibilità di guadagnarsi subito una maglia da titolare, affiancando capitan Bonucci al centro del reparto arretrato bianconero.