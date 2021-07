Ufficiale, Bordeaux retrocesso per problemi finanziari: farà ricorso

Il Bordeaux è stato retrocesso in Ligue 2 a causa della difficile situazione finanziaria in cui versa il club dopo l’addio di Joe Dagrosa, azionista di maggioranza. I “Girondini” faranno ricorso.

Il Bordeaux viene retrocesso d’ufficio in Ligue 2. Questa la notizia che ieri ha sconvolto il calcio francese, andando a colpire uno dei club più gloriosi della tradizione calcistica transalpina. Sottopostosi al controllo del DNCG, l’organo che in Francia ha il compito di vigilare sulla salute finanziaria dei club, il Bordeaux è stato retrocesso in Ligue 2 (un’onta che non le accadeva dal 1991), perché il DNCG ha ritenuto non affidabile il progetto finanziario presentato dal club, come spiegato in una nota ufficiale pubblicata sul sito del Bordeaux:

“L’udienza (con il DNCG ndr) si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria dell’FC Bordeaux e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione”, ha spiegato il club illustrando i punti sui quali ha vertuto l’incontro con l’organo di controllo.

Il Bordeaux ha appena incassato le dimissioni di Joe Dagrosa, azionista di maggioranza, propietario di varie private equities. Altri acquirenti si sono fatti avanti per rilevare le quote del club, tra cui le società Jogo Bonito Fortress e King Street, come spiegato nella nota del club. Il progetto di rifinanziamento sottoposto all’attenzione del DNCG non ha ricevuto i riscontri auspicati, cosicché l’organo di controllo ha deciso per la retrocessione d’ufficio del club.

Una decisione contro cui il Bordeaux, ha annunciato, farà ricorso, convinta che entro il 12 luglio possano espletarsi tutte le pratiche per il passaggio di proprietà ai nuovi soggetti interessati, e che il nuovo quadro finanziario incasserà la fiducia necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato. Seguiremo gli sviluppi della vicenda. La Ligue 1 francese non può permettersi di perdere un club così importante e storico.

Migliori Bookmakers AAMS