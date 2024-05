Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato all’età di 37 anni, ad annunciarlo è stato il Fenerbache poco prima dell’ultima gara del campionato turco.

Ufficiale: Bonucci si ritira dal calcio giocato

Leonardo Bonucci preme il tasto stop e dice definitivamente addio al calcio giocato all’età di 37 anni, la notizia è giunta alla stampa proprio tramite il Fenerbache, attuale club del difensore italiano che ha reso noto il tutto alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro l’Istanbulspor, gara che proprio Bonucci ha giocato per tutti i 90 minuti e che è stata poi vinta dalla sua squadra per 6-0.

Bonucci è stato una vera e propria colonna portante della Juventus ed insieme a Barzagli e Chiellini è stato autore di una delle difese più forti del panorama calcistico italiano ed europeo dell’ultimo ventennio. In bianconero ha totalizzato ben 502 presenze, segnando 37 gol e vincendo 8 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e disputando due finali di Champions League perse contro Real Madrid e Barcellona. Da ricordare anche il suo passaggio dalla Juventus al Milan nel corso dell’estate 2017, in rossonero Bonucci rimase soltanto quella stagione, nel corso della quale segnò ed esultò contro la Juventus, per poi tornare un anno dopo in bianconero con tanto di scuse allegate alla sua vecchia tifoseria.

Colonna portante anche della Nazionale, in azzurro infatti, Bonucci è stato ripetutamente scelto per le sue doti tecniche e le sue qualità da difensore centrale moderno, capace di impostare anche dalla retroguardia. Con l’Italia può contare infatti la bellezza di 121 presenze ed un Europeo del 2021 vinto sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. Queste le parole del difensore dopo la sua decisione: “Ho cercato sempre di dare il meglio dentro e fuori dal campo, è stato un onore fare parte di questa splendida famiglia. Ringrazio tutti e voglio chiudere la mia carriera con un altro titolo. Combatteremo un’ultima battaglia.”

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.