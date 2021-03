Ufficiale: anche Manchester City-Borussia Moenchengladbach in campo neutro a Budapest

Come la gara d’andata, anche quella di ritorno si disputerà in campo neutro: Manchester City-Borussia Moenchengladbach, valevole per gli ottavi di finale di Champions League, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest.

Dopo lo 0-2 dell’andata datato 24 febbraio, anche la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 16 marzo, tra Manchester City e Borussia Moenchengladbach si disputerà in campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest. A renderlo noto è l’UEFA che, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato tifosi e addetti ai lavori:

La UEFA conferma ufficialmente che la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l’orario d’inizio (21:00CET) rimarranno invariati. La UEFA desidera ringraziare il Manchester City e il Borussia Mönchengladbach per il loro sostegno e la stretta collaborazione, così come la Federcalcio ungherese per l’assistenza e per aver accettato di ospitare la partita.

Il motivo per il quale il match tra inglesi e tedeschi si disputa in Ungheria è da ricercare nel divieto imposto dalla Germania alle squadre teutoniche di andare in Inghilterra. Il Coronavirus, nonché la sua variante inglese, spaventa ancora troppo, quindi è opportuno non correre rischi. Quanto al match, si parte, come detto, dal 2-0 a favore dei Citizens, firmato da Bernardo Silva e Gabriel Jesus, che rappresenta un vantaggio importantissimo per la squadra che guida attualmente la Premier League con 14 punti di vantaggio sulla seconda.

I tedeschi, dal canto loro, scivolati al 10° posto in classifica in Bundesliga, con un distacco di 10 punti dalla zona Champions, non dovrebbero rappresentare un grosso problema per il gruppo di Pep Guardiola che, insieme a Paris Saint Germain e Bayern Monaco, è sicuramente una delle principali candidate alla vittoria finale.

