Ufficiale: anche Javi Martinez lascia il Bayern Monaco dopo Alaba e Boateng

Dopo Alaba e Boateng anche Javi Martinez lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Lo spagnolo ha estimatori in Italia, Stati Uniti e Giappone, ma non è da escludere un suo ritorno all’Athletic Bilbao.

Dopo 9 anni sul prato dell’Allianz Arena, le strade di Javi Martinez e del Bayern Monaco si divideranno al termine della stagione. Il contratto dello spagnolo, in scadenza il 30 giugno 2021, non verrà infatti rinnovato lasciandogli la possibilità di accasarsi, a parametro zero, a qualsiasi altra squadra.

Javi Martinez e il Bayern Monaco si lasceranno al termine della stagione.

Il classe ’88 sarà il terzo pezzo da novanta a lasciare la Baviera al termine del campionato dopo gli addii già annunciati nei mesi scorsi di Alaba, che piace in Liga e Premier League, e Boateng che dovrà scegliere tra Everton, Tottenham, Arsenal, Inter, Juventus, Paris Saint Germain ed MLS.

Javi Martinez saluterà il Bayern Monaco dopo 9 anni (2012-2021) ricchi di successi che lo hanno visto vincitore di 8 campionati tedeschi, 5 coppe di Germania, 4 supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 supercoppe europee e 2 mondiali per club. A ringraziare l’ex Athletic Bilbao per i “servigi” resi alla società bavarese ci ha pensato quindi l’amministratore delegato del club, Karl-Heinz Rummenigge attraverso una nota:

Quando abbiamo acquistato Javi Martínez nell’estate del 2012 è stata una decisione difficile perché l’importo di 40 milioni fu un record per noi. Ma questa decisione si è rivelata giusta: Javi Martínez ha dato al nostro team una grande qualità e si è adattato perfettamente. I momenti salienti dei tanti titoli che ha vinto con noi sono stati, ovviamente, le due Champions League: nel 2013 in finale contro il Borussia Dortmund e nel 2020 contro il Paris Saint-Germain. Sono indimenticabili i gol negli ultimi minuti nelle finali di Supercoppa Europea 2013 contro il Chelsea e nel 2020 contro il Siviglia. Ringrazio Javi per questi anni incredibilmente belli e vittoriosi. Arrivederci, Javi!

