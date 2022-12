Ufficiale, addio Van Gaal: Koeman nuovo ct dell’Olanda

Luis Van Gaal ha annunciato le proprie dimissioni da Ct dell’Olanda in conferenza stampa, al suo posto Ronald Koeman.

Dopo la rocambolesca sconfitta subita dall’Olanda ai rigori contro l’Argentina, arrivano le dimissioni del Commissario Tecnico, Luis Van Gaal: “Non continuerò più come allenatore dell’Olanda, questa contro l’argentina è stata la mia ultima partita per il terzo mandato. Sono contento di quanto fatto in questi anni e di aver coinvolto molti giovani in nazionale, permettendo loro di accumulare esperienza. Credo di aver creato un bel gruppo. D’altronde in 20 partite non abbiamo mai perso, questo qualcosa deve significare, non mi sento sconfitto.”

Con queste parole il Ct lascia definitivamente la panchina degli Oraje, che dal primo gennaio verrà affidata nelle mani di Ronald Koeman. Van Gaal era stato alla guida della Nazionale già nel 2000 in vista dei mondiali del 2002, non riuscendo però mai a disputarli, data la mancata qualificazione. La seconda chance si presenta nel 2012, dopo una parentesi al Bayern Monaco, nella quale portò i bavaresi in finale di Champions League poi persa contro l’Inter di Mourinho. Nell’edizione del 2012, il tecnico riesce a portale la nazionale Oranje alle semifinali, dove il sogno svanisce contro l’Argentina, sempre ai calci di rigore. Il terzo mandato capita nel 2021, quando Van Gaal viene chiamato per guidare la spedizione in Qatar. Dopo un ottimo avvio, il cammino olandese viene spezzato ancora una volta dall’Argentina, ancora una volta ai calci di rigore.

L’arrivo di Koeaman sulla panchina dell’Olanda era stato annunciato già qualche mese fa; in passato gli era già stata affidata la panchina della nazionale, ma con scarsissimi risultati. Adesso Koeman avrà di nuovo la possibilità di proporre il proprio gioco, avendo come obiettivo primario quello di arrivare in fondo ad Euro2024.