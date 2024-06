Ufficiale, addio Terzic: Nuri Sahin nuovo allenatore del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha scelto il nuovo allenatore sarà Nuri Sahin, per lui un triennale fino a giugno 2027.

Dopo le dimissioni presentate da Terzic qualche giorno fa erano partite le riflessioni in casa Dortmund per capire a quale profilo tecnico affidare le redini della propria rosa è alla fine la scelta è ricaduta su Nuri Sahin. L’ex centrocampista turco, naturalizzato tedesco, dopo alcuni anni da tecnico in seconda, avrà, dunque, l’opportunità di cimentarsi per la seconda volta da autonomo nell’incarico dopo l’esperienza in Turchia alla guida dell’Antalyaspor nel tentativo di ripagare la fiducia e la stima che il Dortmund ha confidato in lui.

La firma è arrivata nel pomeriggio con Sahin che ha firmato un contratto triennale con scadenza giungo 2027. In questi tre anni l’obiettivo del club giallonero sarà quelle di ritornare ad essere protagonista in Bundesliga, magari tornando ad alzare il titolo che manca orami in bacheca dal lontano 2012 e contemporaneamente cercare di incidere una buona cavalcata europea come successo quest’anno in Champions League.

Obiettivi che sono stati esplicati anche nelle prime parole di Sahin, dopo la firma sul suo primo contratto da allenatore nel calcio che conta: “È un grande onore per me poter essere l’allenatore del Borussia Dortmund. Vorrei ringraziare tutti i responsabili del club per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare il mio lavoro al BVB. Fin dal primo giorno, faremo tutto il possibile con molta energia e grande passione per ottenere il massimo successo possibile”

