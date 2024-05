Ufficiale, addio Milan: risoluzione consensuale del contratto per Pioli

Ufficiale Milan: arriva la separazione consensuale con Stefano Pioli con un anno d’anticipo sul contratto.

Adesso è ufficiale, Stefano Pioli lascia il Milan dopo ben 5 stagioni alla guida dei rossoneri. Il comunicato stampa della società milanese è arrivato nella mattinata odierna, dal quale si può infatti evincere che le due controparti hanno trovato un accordo per una rescissione consensuale del contratto del tecnico in scadenza nel 2025.

Nella giornata di domani, nel giorno di Milan-Salernitana, i tifosi metteranno da parte le contestazioni contro la società e si riuniranno nuovamente in curva sud per l’ultimo saluto nei confronti di un allenatore che ha indistintamente il merito di aver saputo rivitalizzare un Milan che prima del suo arrivo non si qualificava in Champions League da ben 8 stagioni. Grazie al suo credo, Pioli ha saputo dare nuova verve all’ambiente milanista, riuscendo ad aumentare i ritmi del gruppo stagione dopo stagione, fino al culmine dell’annata 2021-2022, dove è riuscito a riportare i rossoneri al vertice del campionato italiano vincendo il 19° scudetto.

Dopo il tributo a Pioli, il Milan si appresterà dunque ad ufficializzare il nuovo tecnico che molto probabilmente sarà Paulo Fonseca, che dovrebbe legarsi ai rossoneri fino al 2027 a 4.5 milioni di stipendio netto annui. Con l’annuncio del nuovo tecnico si potrà iniziare anche la programmazione per la prossima stagione con tanto di mosse sul calciomercato estivo.

Il comunicato del Milan

“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli e tutto il suo staff per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club.”

