Ufficiale, addio Lazio: Luis Alberto ceduto all’Al Duhail

Dopo Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, un altro senatore saluta definitivamente la Lazio e parte verso altri lidi: Luis Alberto.

Lo spagnolo, nella Capitale dal 2016, ha accettato l’offerta dell’Al Duhail, squadra qatariota, che gli riconoscierà un ingaggio di 8 milioni annui, il doppio di quello che percepiva alla Lazio dopo l’ultimo rinnovo.

Il club del Golfo pagherà alla Lazio 12 milioni di euro più bonus per il cartellino, il 25% dei quali andrà al Liverpool (in base agli accordi presi nel lontano 2016).

Luis Alberto lascia dopo otto anni, due Supercoppe Italiane (2017 e 2019) e una Coppa Italia (2019), 52 gol e 72 assist in 307 partite.

In mezzo ai freddi numeri e alle tante grandi giocate offerte, però, di lui i tifosi laziali ricorderanno anche le tante, troppe, dichiarazioni fuori posto; l’ultima fu pochi mesi fa dopo una partita contro la Salernitana: “Non so quale sia il progetto della Lazio, ma so che questa è la mia ultima stagione qui. Non voglio più prendere un euro dalla Lazio. Ho già chiesto la rescissione del contratto. Credo che sia arrivato il momento di farmi da parte“.

Non proprio dichiarazioni da professionista e a poco valsero rettifiche e smentite. Meglio ricordarlo per le cose belle fatte in campo.

La sua carriera: l’andaluso arrivò alla Lazio nel 2016 dopo aver iniziato in una squadra satellite del Siviglia (Sevilla Athletic) e aver militato nella prima squadra biancorossa, che lasciò dopo pochissime presenze in direzione Barcelona B e Liverpool.

Gli inglesi lo prestarono poi a Malaga e Deportivo La Coruna e, infine, lo cedettero alla Lazio.

