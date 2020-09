Ufficiale, addio Barcellona: Rakitic torna al Siviglia

Un ritorno al passato per Ivan Rakitic: il calciatore croato è stato appena annunciato come nuovo giocatore del Siviglia, squadra che ha contribuito, e non poco, a lanciarlo nel grande calcio. Finisce così, dopo sei anni, la storia d’amore tra il centrocampista e il Barcellona, un legame che ha permesso ai blaugrana di centrare il triplete nel 2015 e al vicecampione del mondo di diventare una delle mezzali migliori sulla piazza.

L’operazione, conclusa nelle ultime ore, è stata impostata sulla base di 1,5 milioni più 9 eventuali di bonus. Un vero “colpaccio” per la squadra andalusa che, da fresca vincitrice dell’Europa League, aggiunge esperienza in mediana con l’inserimento di un giocatore dall’assoluto spessore tecnico e che conosce già molto bene il campionato spagnolo.

Fonte immagine: Sevilla official Twitter Account

Il Siviglia ha annunciato l’avvenuto acquisto attraverso il seguente messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali:

“Siviglia FC e FC Barcellona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Ivan Rakitic che in questo modo vivrà la sua seconda esperienza da biancorosso dopo essere appartenuto al club dal gennaio 2011 al giugno 2014. Il calciatore croato, che ha giocato 105 incontri con la Nazionale balcanica, torna a casa sei anni dopo la partenza per il Barça. Firma per i prossimi 4 anni, fino al 30 giugno 2024″.

Come ricorda lo stesso Siviglia, Rakitic se ne va dal Barcellona dopo aver vinto 16 trofei, disputando 310 partite, mettendo a referto un bottino di 35 gol e 42 assist. La sua cessione segna la fine di un ciclo in casa blaugrana: Robert Koeman ha deciso per un corposo svecchiamento della rosa e Ivan Rakitic è stato tra i primi a farne le spese.

