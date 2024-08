Negli ultimi anni le scommesse sull’UFC, l’Ultimate Fighting Championship, hanno conosciuto un vero e proprio boom. Il merito è naturalmente della crescente popolarità che questo sport ha saputo guadagnare anche nel nostro Paese, permettendo a tantissime persone di avvicinarsi a una disciplina sicuramente molto particolare.

Se non sai di cosa stiamo parlando, sappi che l’UFC è una delle organizzazioni di arti marziali miste (MMA) più famose al mondo e che grazie ad alcuni eventi di particolare rilevanza, ha guadagnato una popolarità crescente anche nel panorama delle scommesse sugli incontri. Ma come orientarsi in questo mondo?

Cosa sono le scommesse UFC?

Prima di tutto, ricordiamo come scommettere sull’UFC significa prevedere l’esito di un combattimento. Si può puntare sulla vittoria di un atleta, sulla modalità di vittoria (KO, sottomissione, ai punti), sulla durata del match e su molti altri aspetti.

Insomma, anche se apparentemente l’incontro potrebbe concludersi con un esito più o meno scontato, in realtà sono tantissime le declinazioni che il match può assumere e, di conseguenza, le opportunità per lo scommettitore che intende personalizzare il proprio bet.

Perché scommettere sull’UFC?

Sono diverse le motivazioni che potrebbero indurti a scommettere sull’UFC anche se, magari, non sei un grandissimo esperto di questa disciplina.

In primo luogo, l’UFC è uno sport adrenalinico e imprevedibile. Scommettere aggiunge un livello di eccitazione in più a una disciplina che di per sé prevede sempre delle grandi emozioni nel momento in cui si assiste a un match tra i due combattenti.

Inoltre, le quote sono sempre piuttosto interessanti e, dunque, c’è spesso l’opportunità di ottenere profitti piuttosto interessanti. Ricordiamo ancora una volta che i bookmaker offrono sempre una vasta gamma di scommesse, soddisfacendo anche i scommettitori più esigenti.

Come iniziare a scommettere sull’UFC?

Se a questo punto ti abbiamo sufficientemente incuriosito e hai deciso che le scommesse sull’UFC potrebbero fare al caso tuo, di seguito trovi una guida per iniziare a scommettere sull’UFC e cercare di ottenere il meglio da questa esperienza:

Scegli un bookmaker affidabile: è fondamentale selezionare una piattaforma sicura e regolamentata. Elabet (qui il sito ufficiale), ad esempio, è un’ottima scelta per gli appassionati di MMA; Studia gli atleti: approfondisci le loro caratteristiche, i loro punti di forza e di debolezza, il loro stile di combattimento. Di norma i migliori bookmaker ti agevoleranno in questo offrendoti una buona gamma di informazioni; Analizza gli incontri: considera fattori come il peso, l’età, l’esperienza, i precedenti incontri tra gli atleti e le condizioni fisiche; Gestisci il tuo bankroll: stabilisci un budget e non superarlo. Il gioco d’azzardo deve essere un divertimento, non un problema!

Tipi di scommesse UFC

Come abbiamo già condiviso nelle scorse righe, le scommesse sull’UFC offrono una vasta gamma di opzioni. Le principali sono però queste:

vincitore dell’incontro: è la scommessa più semplice, consiste nel prevedere chi vincerà il combattimento;

è la scommessa più semplice, consiste nel prevedere chi vincerà il combattimento; modalità di vittoria: puoi scommettere su come finirà l’incontro (KO, sottomissione, decisione dei giudici). Di norma con le scommesse sulla modalità di vittoria le quote iniziano a farsi piuttosto interessanti;

puoi scommettere su come finirà l’incontro (KO, sottomissione, decisione dei giudici). Di norma con le scommesse sulla modalità di vittoria le quote iniziano a farsi piuttosto interessanti; round in cui finirà l’incontro: in questo caso, devi indovinare in quale round verrà deciso il vincitore;

in questo caso, devi indovinare in quale round verrà deciso il vincitore; totale round: devi prevedere se l’incontro durerà più o meno di un certo numero di round;

devi prevedere se l’incontro durerà più o meno di un certo numero di round; scommesse live: puoi piazzare scommesse anche durante lo svolgimento del combattimento, sfruttando le dinamiche che si vengono a creare.

Perché scegliere Elabet per le tue scommesse UFC?

Elabet è un bookmaker leader nel settore. In quanto tale, per il betting su questa disciplina, offre a tutti i suoi clienti un’ampia copertura dell’UFC: troverai tutti gli eventi più importanti e una vasta gamma di scommesse.

Il sito è inoltre intuitivo e facile da utilizzare, anche per i principianti, e garantisce numerose offerte per aumentare le tue vincite.

Visita il sito ufficiale di Elabet per scommettere sull’UFC!

