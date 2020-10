Video gol-highlights Italia-Irlanda under 21 2-0: sintesi 13/10/2020

Video gol-highlights Italia-Irlanda under 21: finisce 2-0 per gli “azzurrini”.

Finisce come meglio non poteva il big match Italia-Irlanda Under 21, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Gli “azzurrini”, un mix di Under 20 e 21 dopo la vicenda Coronavirus che ha coinvolto i nostri ragazzi, ha dimostrato tanto carattere, piegando l’Irlanda con un 2-0 firmato Sottil-Cutrone. La nostra Nazionale ha saputo soffrire e interpretare bene la partita, lasciando sfogare il giro palla avversario e sfruttando la velocità degli esterni in ripartenza. Tre punti fondamentali che proiettano il nostro “undici” a sedici punti, in testa alla classifica.

Italia-Irlanda under 21: la cronaca del match

L’Italia riesce a tenere molto bene il campo nonostante si trovi davanti un gruppo più amalgamato. Gli “azzurrini” iniziano in modo molto propositivo costringendo gli avversari a uno sterile giro palla e a provarci solo con conclusioni dalla distanza, come quella tentata da Smallbone che però finisce al lato della porta difesa da Carofolini. Gli uomini di Bollini non riescono a sfondare al centro, complice una prestazione opaca da parte di Tonali, ma punge parecchio sulle fasce con Frabotta grande protagonista sulla sinistra. È lui ad incunearsi in area, dopo un uno-due con Ricci, e mettere in mezzo un pallone che nessuno riesce però a raggiungere e viene lasciato sfilare in rimessa dal fondo. Anche Sottil fa la sua parte e sugli esterni riesce spesso a rendersi pericoloso: pallone in mezzo per Cutrone, la cui conclusione a porta semisguarnita finisce di poco fuori. Ancora Sottil ci prova approfittando di un errore della retroguardia irlandese per impossessarsi della sfera e tentare un tiro a tu per tu con Banuzu, spedendo però la palla alta. Vantaggio solo rimandato: lo stesso Sottil viene lanciato sulla sinistra da Frabotta, salta Masterson con un dribbling a rientrare, e sigla la rete con un tiro “alla Del Piero”, a giro sul secondo palo.

Il secondo tempo inizia con un “brivido” per gli “azzurrini”: cross dalla sinistra che sorprende tutta la difesa e viene messo in angolo da un intervento provvidenziale del subentrato Portanova. È uno dei pochi pericoli, insieme a un tiro dalla distanza di O’Connor, che riesce a creare l’Irlanda. Per il resto, la squadra di Bollini dimostra grande maturità e riesce a gestire senza particolari patemi il risultato, anzi, trova anche il raddoppio con Cutrone: recupero a centrocampo, lancio lungo per Sottil che si invola sulla destra e mette il pallone in mezzo per l’attaccante della Fiorentina, che anticipa il diretto marcatore e infila Banuzu. L’Irlanda le prova tutte per pareggiare, prima con l’inserimento di due ali come Grant e Afolabi, poi spostando Elbouzedi, pericoloso con una conclusione che finisce sull’esterno della rete, sull’out di destra, più congegnale alle sue caratteristiche. Nulla da fare: i ragazzi di Bollini reggono l’urto e, nonostante una grande pressione avversaria nel finale, mantengono un risultato che ci consente di balzare in testa al gruppo A di qualificazione a parimerito proprio con gli irlandesi.

Video gol e highlights Italia-Itlanda under 21

Arrivano a breve…

Italia-Irlanda under 21: il tabellino della gara

Italia-Irlanda under 21 2-0: 43′ Sottil (Ita), 62′ Cutrone (Ita)

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci (Nicolussi-Caviglia 86′), Tonali, Muratore (Portanova 45′), Frabotta; Sottil (Raspadori 82′), Cutrone. Allenatore: Bollini

natore: Bollini.

IRLANDA U21 (4-3-2-1) : Banuzu; O’Connor L., Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor (Mandroiu 74′); Elbouzedi, Ronan (Grant 74′); Obafemi (Afolabi 74′). Allenatore: Crawford

Arbitro: Jakubik (Pol)

Ammoniti: Pirola (Ita), O’Connor (Irl), Collins (Irl), Cerofolini (Ita)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS