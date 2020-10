Udinese – Roma Diretta TV Streaming e Formazioni 03-10-2020

Udinese Roma anticipo della 3° Giornata di Serie A 2020-2021 di sabato 3 Ottobre alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Dazn.

Alle 20:45 di sabato 3 Ottobre allo Stadio Friuli di Udine l’Udinese di Luca Gotti affronta la Roma di Fonseca per la 3° Giornata di Serie A.

Udinese Roma 3° Giornata Serie A 2020-21

Le due squadre arrivano a questa partita senza ancora aver ottenuto vittorie in questo Campionato.

L’Udinese è ferma a 0 punti ed ha ottenuto due sconfitte, la prima domenica scorsa contro il Verona al Bentegodi per 1 a 0 e poi mercoledì in casa nel recpuero della 1° giornata contro lo Spezia per 2 a 0.

La Roma di Fonseca invece ha perso a tavolino 3 a 0 la partita della prima giornata giocata a Verona e pareggiato domenica scorsa per 2 a 2 il big match all’Olimpico contro la Juventus.

Entrambe le squadre quindi hanno assolutamente bisogno di una vittoria per muovere la classifica e rilanciarsi.

L’anno scorso la Roma vinse all’andata ad Udine 4 a 0 con i gol di Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov. Al ritorno all’Olimpico il 2 luglio scorso l’Udinese si è riscattata vincendo in trasferta grazie ai gol di Lasagna e Nestorovski.



Dove vedere Udinese – Roma in Diretta TV e Streaming live:

Udinese Roma sarà trasmessa in diretta tv sabato 3 Ottobre a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1.

Inoltre è possibile vedere Udinese Roma in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Udinese – Roma:

Luca Gotti manderà in campo la sua Udinese con il 3-5-2 con Musso in porta e nella difesa a 3 De Maio al centro affiancato da Samir e Becao. A centrocampo ci sarà Arslan in cabila di regia con ai lati Coulibaly e De Paul. Sulla fascia destra agirà Molina mentre Ouwejan sarà sulla sinistra. La coppia d’attacco è formata da Lasagna e Nestorovski.

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Mirante in porta e nella difesa a 3 Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo ci saranno Veretout e Lorenzo Pellegrini al centro con Santon sulla fascia destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; N.Molina, De Paul, Arslan, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna. ALL.: Gotti.

A DISP.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Micin, Battistella, Ballarini, Zeegelaar, Forestieri, Ter Avest, Matos, Okaka, Pereyra.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo.Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Pau Lopez, Olsen, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Cristante, Villar, Kluivert, Antonucci, Perez.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Precedenti e Statistiche di Udinese – Roma:

In totale sono 92 i precedenti giocati tra Udinese e Roma ed il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 47 vittorie contro le 22 dei friulani mentre 23 sono stati i pareggi.

L’anno scorso al Friuli la Roma vinse 4 a 0.

La Roma nelle ultime 10 sfide giocate contro l’Udinese ha ottenuto 8 vittorie.

Il pareggio è uscito solo 1 volta nelle ultime 24 partite giocate tra le due squadre!

