Udinese-Roma 4-0, voti e pagelle: “Bianconeri favolosi, Pereyra e Udogie dominanti”

Clamoroso tonfo della Roma. L’Udinese fa festa con una prestazione incredibile.

Le pagelle dell’Udinese

Silvestri 6,5: Ci mette del suo nella serata da sogno dell’Udinese. Mantiene la porta inviolata con grandi parate e ottima sicurezza.

Becao 6,5: Sorveglia la difesa in maniera eccellente. Con lui, Abraham e Belotti diventano totalmente innocue. Ottimo nelle letture difensive.

Bijol 6: La sua partita dura poco più di 15 minuti, poi deve uscire per un infortunio. Peccato. (dal 17′ Ebosse 6: Forse un po’ in ombra rispetto ai compagni, ma contribuisce a rendere solida la difesa).

Perez 6: Buona partita, non commette errori ed è sempre attento quando viene coinvolto.

Pereyra 8: Che giocatore fantastico! Prende in mano le chiavi della squadra e domina tecnicamente contro tutto e tutti. Le qualità dell’argentino non si discutono ma oggi è parso davvero dominante in ogni azione: un suo cross propizia l’1-0 friulano, segna il 3-0 e sigla l’assist per il 4-0 finale. Totale. (dall’85’ Ehizibue sv).

Arslan 6,5: Generoso e importante nel lavorare in mezzo al campo. Utile anche per il lavoro di sacrificioin difesa. (dal 63′ Lovric 7: Entra e segna il suo primo gol in Serie A, meglio di così?).

Walace 6,5: Partita eccelsa nelle chiusure difensive e nel fraseggio. Con lui, la Roma non riesce mai a trovare i giusti sbocchi.

Samardzic 7,5: Mette in mostra il suo talento e si dimostra intraprendente in centrocampo. Segna la rete del 2-0 su gentile concessione di Rui Patricio. (dal 63′ Makengo 6,5: Entra con grande piglio e propizia il gol del 3-0. Ha anche la possibilità di timbrare il cartellino ma la palla esce a lato di pochissimo).

Udogie 8: Tanta corsa, grinta e qualità. E’ senza ombra di dubbio uno dei migliori prospetti italiani in circolazione e lo dimostra anche in questo match. Domina su tutta la fascia e sfrutta l’errore di Karsdorp per dare il via alla festa bianconera. Il ragazzo sembra già prontissimo per i grandi palcoscenici, intanto l’Udinese se lo gode ancora un po’.

Success 6,5: Sottil decide di inserirlo perché gli serviva un giocatore di lotta e sacrificio e Success lo ripaga con una prestazione inerente a ciò che voleva il suo mister. (dal 63′ Beto 6: Subentra bene in un momento del match in cui l’Udinese aveva già preso il pallino del gioco).

Deulofeu 7: Solite giocate di enorme qualità. E’ preziosissimo in ogni azione offensiva dei friulani e si rivela spesso decisivo.

Andrea Sottil 9: L’Udinese vista contro la Roma è una gioia per gli occhi. I bianconeri sono favolosi e giocano un calcio spregiudicato che mette la ciliegina sulla torta di un inizio di campionato stupendo. Dopo la Fiorentina, anche la Roma viene battuta e ci si inizia a interrogare su dove possa arrivare questa Udinese.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 4,5: Sul gol di Samardzic è evidente il suo errore e anche sul quarto gol friulano è incerto e appare ancora scosso dall’errore sul secondo gol friulano. Serata brutta sotto tutti i punti di vista.

Mancini 5: Vacilla troppo. L’unica cosa degna di nota è il palo colpito dopo un’ora di gioco, ma nonostante ciò dal punto di vista difensivo non riesce a vincere nessun duello. (Dal 65’ Zalewski 5,5: Entra con una partita già compromessa, non brilla ma non può fare miracoli).

Smalling 5: Non al top dal punto di vista fisico e si vede soprattutto alla lunga quando inizia a perdere contrasti e duelli aerei, cosa inusuale per lui.

Ibanez 5: Conclude la partita con un gran mal di testa per tutte le volte che Deulofeu lo supera. Nonostante ciò, è il meno coinvolto della manovra.

Karsdorp 4: Irriconoscibile. Il colpo di petto che imbecca Udogie per il gol dell’1-0 friulano è senza senso. Il confronto con l’esterno dell’Udinese è impietoso. L’olandese è completamente fuori forma. (Dal 46’ Celik 5,5: Almeno ci prova, nei minuti finali è molto impreciso ma fa sicuramente meglio del compagno di reparto).

Cristante 5: Si lascia trasportare dalla mediocrità generale e sbaglia tantissimo. (Dal 46’ Belotti 5: Non tocca quasi mai palla).

Matic 4,5: In difesa non riesce ad essere risolutivo e in fase di costruzione sbaglia tantissimo. Non è la sua giornata.

Spinazzola 5,5: Le migliori azioni della sua Roma nascono dal suo piede ma non è devastante come suo solito.

Dybala 6: Per Mourinho è il migliore in campo, la verità è che nonostante le sue giocate siano interessanti, sembra piuttosto discontinuo rispetto al solito. La squadra di certo non lo aiuta.

Pellegrini 5: Una delle pochissime partite della sua carriera in cui dava l’impressione di non essere nemmeno in campo. Prova a gestire la fase offensiva e il centrocampo, ma senza successo. (Dall’82’ Camara sv).

Abraham 4,5: Altra prestazione veramente poco convincente per l’inglese. Sembra ancora fuori forma e al settantesimo soffre di qualche problema fisico e di un dolore al braccio dovuto a una caduta. (Dal 76’ Shomurodov sv).

Jose Mourinho 4: Come i gol che subisce nella notte della Dacia Arena. Basta questo per spiegare la prestazione dei giallorossi, mai in partita.