Udinese-Roma 4-0, Mourinho: “Meglio perdere una partita 4-0 che quattro per 1-0”

Il tecnico giallorosso ha commentato la sconfitta contro l’Udinese.

Una sconfitta bruciante e clamorosa, sia per il risultato, che per il momento nel quale avviene.

La Roma di Josè Mourinho perde 4-0 contro l’Udinese in casa dei friulani dopo una prestazione davvero inspiegabile dopo l’avvio di stagione molto convincente.

All’Udinese vanno i meriti di una grande partita, mentre i giallorossi escono malconci da una sfida che sembrava assolutamente da vincere.

Anche lo stesso Special One non ha voluto commentare troppo questa sconfitta preferendo di tornare negli spogliatoi per stare il più vicino possibile ai suoi calciatori dopo la schiacciante sconfitta.

La partita, ha commentato Mourinho, è stata molto difficile e l’avversario è stato bravo a giocare questo tipo di partita. Gli episodi l’hanno fatta da padrone e il gol subito, a causa di un errore di Karsdorp, dopo soli 5 minuti ha indirizzato la partita, nonostante la prima azione della gara sia stata proprio dei giallorossi con Dybala.

Lo stesso Mou ha minimizzato il valore della sconfitta dicendo che è meglio perdere una partita 4-0 rispetto che quattro per 1-0.

I 4 gol sono arrivati, quasi tutti, da errori individuali, ma è innegabile che la squadra non ha fatto quel che doveva.

La classifica, però, vede ancora tutto il gruppo ben compatto e anche questo argomento permette a Mourinho di “proteggere” i suoi ragazzi ed evitare ulteriori commenti sulla partita.

C’è anche una chiosa sull’arbitro: a Mourinho, infatti, due episodi non sono piaciuti troppo, ovvero il cartellino giallo su Dybala, definito “giallo da artista”, e l’episodio tra Celik e Becao che avrebbe potuto consegnare un calcio di rigore alla Roma.