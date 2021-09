Udinese-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 20-9-2021

Dove vedere Udinese-Napoli, 4° Giornata di Serie A 2021-2022 Lunedì 20 Settembre 2021 ore 20:45. La partita Udinese-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Sky Sport, Sky Go e DAZN.

In attesa di scendere in campo domani sera nel primo match della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League contro il Leicester City di Brendan Rodgers, il Napoli di Luciano Spalletti guarda con molta attenzione anche all’importantissimo match di campionato che, lunedì sera alle 20:45, lo vedrà affrontare la lanciatissima Udinese di Luca Gotti.

I partenopei giungono all’appuntamento della Dacia Arena da una striscia di tre vittorie consecutive (Venezia, Genoa e Juventus) che li colloca al primo posto in classifica, a quota 9 punti, in coabitazione con il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho.

Poco più sotto, a quota 7, vi sono invece i bianconeri della famiglia Pozzo che, dopo aver fermato sul 2-2 la Juventus nella prima gara della stagione, hanno battuto senza problemi il Venezia (3-0) lo scorso 27 agosto e di misura lo Spezia (0-1) appena tre giorni fa.

Quella di lunedì sera tra friulani e campani si preannuncia quindi sfida infuocata tra due formazioni che vogliono continuare sulla propria striscia di risultati positivi.

Udinese-Napoli, 4° giornata Serie A 20-09-2021.

Come vedere Udinese-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Udinese-Napoli

Competizione: Serie A

Data: lunedì 20 settembre 2021

Orario: 20:45

Canali Tv: Sky Sport

Streaming: DAZN (App e Sito), Sky Go

Udinese-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45 di lunedì 20 settembre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra bianconeri e azzurri sarà visibile su Sky Sport, che detiene in co-esclusiva con DAZN i diritti di trasmissione di tre partite di Serie A (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), e su DAZN scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

Essendo trasmessa anche su Sky Sport, la sfida tra gli uomini di Gotti e quelli di Spalletti non sarà disponibile su DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre).

Altro metodo per assistere alla sfida tra friulani e campani è quindi il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Udinese-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet mediante l’app Sky Go, l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Udinese-Napoli

La radiocronaca di Udinese-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Udinese-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gotti dovrebbe schierare i suoi con il suo consueto 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Silvestri in porta. Davanti a lui, Becao, Nuytinck e Samir. Centrocampo a cinque con Molina, Arslan, Walace, Pereyra e Stryger Larsen. In attacco, la coppia formata da Deulofeu e Pussetto.

Spalletti dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Anguissa con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Luca Gotti

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti

Precedenti e Statistiche

I precedenti tra Udinese e Napoli sono complessivamente 88 (78 in Serie A, 6 in Serie B, 4 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 19 vittorie dei friulani, 38 dei partenopei e 31 pareggi. 111 i gol segnati dai bianconeri, 136 quelli messi a referto dagli azzurri.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Udinese 5-1 dello scorso 11 maggio (Serie A 2020-2021). L’ultimo match alla Dacia Arena è invece Udinese-Napoli 1-2 dello scorso 10 gennaio (Serie A 2020-2021). L’ultimo pareggio è l’1-1 di Udinese-Napoli del 7 dicembre 2019 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo successo friulano è il 3-1 interno del 3 aprile 2016 (Serie A 2015-2016).

