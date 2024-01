Udinese-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Difensore? Ci stiamo lavorando”

L’Allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato, tra il “suo” Milan e l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi.

Bisogna stare attenti all’Udinese, che è una squadra molto insidiosa. Non contano i precedenti del passato, conta solo la gara di domani. Sarà una partita molto difficile, contro un avversario con caratteristiche diverse, rispetto al Milan.

Pioli parla di Adli: “La sua testa non è cambiata, è sempre stato disponibile e attento. Non ha mai fatto mancare questo tipo di atteggiamento, è sempre stato professionale e convinto delle sue qualità. È successo che gli ho detto che ci sarebbe potuto essere posto cambiando la sua posizione in campo. Se ad inizio estate ci potevano essere dubbi sulla nuova posizione ora non ce ne sono, quindi è come un nuovo acquisto per la squadra”.

Secondo l’ex tecnico di Lazio e Inter, Leao deve migliorare la precisione delle conclusioni. Leao deve provare a trovare spazi diversi, con difese più basse. Deve fare movimenti più accentuati.

L’allenatore rossonero parla dell’arrivo di un difensore, dal Calciomercato: “Sì sì non lo cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando. Ci sono ancora due settimane, non manca niente”.

Il profilo indicato è quello di un difensore completo, capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva. Un giocatore forte e solido.

La squadra rossonera deve lavorare di collettivo, nel miglioramento della fase difensiva. Questo punto è primario nelle idee di Pioli. Questa squadra può e deve fare molto di più. Aumentare la concentrazione è un aspetto fondamentale. Recuperare palla è molto importante, ma si può lavorare ancora tanto sulle riaggressioni.

Gli allenamenti devono essere specifici, in base al ruolo coperto da ogni calciatore, e in base alle sue caratteristiche.

Alla domanda sul recupero degli infortunati, il tecnico rossonero risponde così: “Fra dieci giorni abbiamo l’appuntamento con lo staff sanitario per capire un po’ i rientri di Tomori, Thiaw, Kalulu e Pobega. A fine mese dovremo fare la lista UEFA e sarà importante capire queste situazioni”.

Per quel che riguarda il tema centrocampo, Pioli non esclude un intervento sul Calciomercato, se ci sarà la possibilità.