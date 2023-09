Video Gol e Highlights di Udinese – Fiorentina 0-2 , 5° giornata Serie A 2023/24: apre Martinez Quarta, chiude Bonaventura.

Un match che ha visto la formazione di casa costruire tante occasioni, fornire bel gioco, ma ottenere zero punti. La viola è stata più cinica che mai, visto che ha capitalizzato al meglio le occasioni avute. Martinez Quarta che sfrutta un’indecisione delle difesa bianconera, poi Bonaventura nel finale chiude sfruttano un’altra disattenzione della retroguardia friulana.

Viola che salgono a 10 punti, agganciano la Juventus. L’Udinese, invece, sta rallentando troppo, ferma a 3 punti è invischiata nella lotta per non retrocedere.

Udinese-Fiorentina, 5° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Udinese – Fiorentina 0-2:

Match che inizia con i padroni di casa subito pericolosi dalle parti di Terracciano. L’attaccante francese Thauvin calcia con il piatto sinistro da posizione defilata ed impegna l’estremo difensore viola.

Due minuti più tardi ancora bianconeri in avanti. Samardzic arriva al tiro dopo un’azione da calcio da fermo, ma la sua conclusione viene letteralmente tolta dall’incrocio dei pali grazie ad un grande intervento del portiere viola!

Continuano a creare occasioni i friulani, viola al momento assenti. Ancora Thauvin che si trova sul piede un’ottima occasione, ma il suo tentativo viene deviato in calcio d’angolo. Sul corner successivo Perez prova a staccare di testa, ma la sua conclusione è debole e bloccata facilmente da Terraciano.

La viola si affaccia nella metà campo avversaria e costruisce la prima occasione al dodicesimo minuto. Brekalo calcia dalla distanza con il destro ma spedisce il pallone in curva.

Verso il ventesimo altra occasione pericolosa costruita dai padroni di casa. Lucca è bravo a lavorare un pallone, prima in difesa da Ranieri, poi sul cross dalla destra per Payero. Quest’ultimo, tutto solo davanti all’area di rigore, calcia malissimo spedendo sul fondo.

Tre minuti più tardi ancora friulani vicinissimi alla rete! Payero serve Kamara, il quale va al cross con cil quale pesca Thauvin liberissimo al centro dell’area. La sua conclusione viene bloccata da Terraciano con un ottimo intervento!

Verso la mezz’ora prima vera opportunità costruita dagli ospiti! Kouamé si fionda sul pallone dalla sinistra, ma di testa non riesce a trovare la porta!

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Martinez Quarta addomestica perfettamente un lancio di Bonaventura, si fionda verso la porta e batte Silvestri con un preciso destro diretto all’angolino basso!

Nei minuti di recupero della prima frazione altra occasione per i friulani! Questa volta è Kamara, il quale riceve un cross da Ebosele, arriva al tiro ma non riesce ad impensierire Terracciano che fa sua la sfera.

Ripresa che inizia con i viola a fare maggiormente la partita. Ma al decimo minuto i padroni di casa provano a farsi pericolosi con Payero, il quale riceve un cross di Thauvin, ma non trova la porta avversaria.

Poi al venticinquesimo occasione importante sempre per i padroni di casa. Success serve Ebosele in campo aperto. Quest’ultimo, a tu per tu con Terracciano, preferisce servire Lucca, il quale con un piatto destro colpisce l’esterno della rete!

Ancora bianconeri in avanti! Lovric calcia dopo un rimpallo, la sua conclusione con il destro trova la risposta pronta di Terracciano!

RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! Bonaventura effettua una battuta a rimorchio dopo che la sfera viene toccata sia da Bijol che da Kristensen. Il pallone termina in porta, nulla da fare per Silvestri!

Highlights e Video Gol di Udinese – Fiorentina 0-2 :

Tabellino di Udinese – Fiorentina 0-2:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez; Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic (83′ st Pafundi), Walace (75′ st Pereyra), Payero (63′ st Lovric), Kamara (75′ st Zemura); Thauvin (63′ st Isaac Success), Lucca. All. Sottil

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (6′ pt Kayode), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez (75′ st Arthur Melo), Mandragora (75′ st Duncan); Kouamè (65′ st Beltran), Bonaventura, Brekalo (65′ st Milenkovic); Nzola. All. Italiano

Arbitro: Chiffi (Padova)

Marcatori: 32′ pt Martinez Quarta (F)

Assist: 32′ pt Bonaventura (F)

Ammoniti: Ranieri (F)

Espulsioni: –