Video Gol Highlights Udinese-Como 1-0 : Sintesi 01-09-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Como 1-0, 3° Giornata Serie A: decide Brenner con un tiro sporco.

La formazione friulana raggiunge quota 7 punti, in testa alla classifica, al pari di Inter, Juventus e Torino. La squadra di Runjaic ha un’identità forte, una solidità che potrà portarla in alto.

Il Como è ancora indietro, le difficoltà sono tante, ma non per questo rinuncia a giocare. Questa sera avrebbe meritato di più, con l’aggiunta di un rigore sbagliato in pieno recupero. Rimane ad un punto in classifica, ma il tempo per recuperare c’è tutto.

Udinese-Como, 3° giornata di Serie A

Sintesi di Udinese-Como 1-0

Partita che vede un ottimo inizio degli ospiti, i quali senza timori reverienziali provano a fare la partita. Al quarto minuto una buona scelta di Belotti che stacca sul secondo palo, mandando la sfera fuori.

Poco dopo il decimo minuto di gioco azione manovrata dei bianconeri, con Ehizibue che prova ad effettuare un diagonale verso la porta, sul quale non arriva in tempo per la deviazione Lucca.

Passato da due minuti il quarto d’ora azione pericolosa costruita dagli ospiti! Pallone crossato in area da Iovine, Okoye allontana con i pugni, quindi Da Cunha prova una conclusione ma manca lo specchio della porta!

Superata da poco la mezz’ora si fanno vedere i padroni di casa in avanti. Thauvin effettua un assist preciso per Karlstrom, il quale calcia sopra la traversa da pochi passi. Peccato che l’azione sarebbe stata da annullare per un fuorigioco.

Un minuto più tardi l’occasione più importante della partita fino ad ora. Belotti stacca di testa, anticipando Bijol, ma il suo tentativo si spegne di poco fuori!

A cinque minuti dal termine ancora ospiti in avanti, con Perrone che viene servito al limite dell’area, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Quando sembrava che gli ospiti potessero passare in vantaggio sono i padroni di casa a farlo! Ehizibue crossa dalla destra, Brenner si coordina e in maniera non troppo pulita, al volo, batte Reina!

Il primo tempo si chiude ancora con un’occasione per gli ospiti, con un destro di Strefezza dopo un buon lavoro di Belotti, ma la palla termina a lato di poco.

Ripresa che parte con gli ospiti che si fanno vedere per primi. De Cunha prova una via di mezzo tra un cross ed una conclusione. Okoye riesce a respingere il tentativo e mandare la sfera fuori area.

Un minuto più tardi ancora gli azzurri che recuperano palla, Strefezza prova la conclusione murata, ma la sfera termina a Cutrone, defilato sulla destra, il quale calcia in maniera centrale non provocando tensione ad Okoye.

Poco dopo il decimo minuto di gioco, bianconeri che sfruttano un’azione di contropiede, dopo che gli ospiti perdono palla. La sfera termina a Brenner al limite dell’area, il quale prova la conclusione che viene deviata in corner dalla difesa avversaria.

Verso il quarto d’ora, un colpo di testa di Kempf che stacca e anticipa gli avversari, ma non riesce a indirizzare nell’angolo. Okoye blocca in maniera tranquilla!

Poco dopo la metà della ripresa altra occasione per gli ospiti. Nico Paz controlla la sfera, entra in area e con il sinistro batte verso la porta, ma lontano dai pali. Okoye controlla il pallone terminare fuori dai pali.

Due minuti più tardi si fanno vedere i padroni di casa. Cross dalla destra, appoggio di testa di Bravo, tiro al volo con il destro di Davis di poco a lato!

Nico Paz ci prova ancora con una conclusione da fuori, ma con palla alta!

All’83’ azione alla mano di contropiede dei bianconeri, con servizio per Ehizibue, il quale una volta arrivato sul fondo crossa al centro rasoterra, per servire un compagno. Bravissimo il belga Van der Brempt a colpire la sfera e mandarla in calcio d’angolo!

Verso la fine del tempo regolamentare, calcio d’angolo per gli ospiti, Van der Kempt colpisce di testa verso l’angolo, ma Ehizibue è appostato sulla linea a bloccare il suo tentativo!

In pieno recupero Kempt colpisce la sfera da calcio d’angolo, la palla termina a Perrone la cui conclusione è svirgolata e termina sul fondo. L’arbitro, però, è richiamato al VAR per un tocco di braccio di Pajero. Il signor Prontera concede il penalty.

Dal dischetto va Cutrone ma il suo tiro termina fuori alla destra di Okoye!

L’arbitro pone fine alla contesa con la vittoria dei friulani!

Highlights e Video Gol di Udinese-Como 1-0

Tabellino di Udinese-Como 1-0

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele (82′ Kristensen), Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric (79′ Payero), Zemura; Thauvin (70′ Bravo), Brenner (70′ Ekkelenkamp); Lucca (70′ Davis). All. Runjaic

COMO (4-4-2): Reina; Iovine (46′ Van der Brempt), Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza (83′ Gabrielloni), Mazzitelli (63′ Sergi Roberto), Perrone, Da Cunha (63′ Fadera); Belotti (63′ Nico Paz), Cutrone. All. Fabregas

ARBITRO: Prontera A (Tricase)

GOL: 43′ Brenner (U)

ASSIST: 43′ Ehizibue (U)

AMMONITI: 68′ Bijol (U), 91′ Zemura (U), 99′ Bravo (U)

NOTE: Cooling break al 25′ e al 70′. Ammonito al 68′ Fabregas (C), per proteste eccessive. All’ 81′ anche il tecnico dell’Udinese Runjaic viene ammonito per la stessa ragione. Concessi dieci minuti di recupero nella ripresa.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.