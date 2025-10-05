Udinese – Cagliari Diretta Streaming Live e TV Serie A

Dove vedere Udinese – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 12:30.

L’Udinese va a caccia della prima vittoria stagionale alla Dacia Arena in occasione della sesta giornata di Serie A ospitando un Cagliari deciso a interrompere una lunga serie negativa negli scontri diretti.

La formazione friulana non perde in campionato contro i sardi dal 2021, mantenendo da allora una striscia di quattro anni senza sconfitte.

Nella scorsa stagione i bianconeri hanno addirittura conquistato il doppio successo tra andata e ritorno, e puntano ora a centrare il terzo trionfo consecutivo nel confronto diretto.

La sfida, in programma domenica all’ora di pranzo, promette equilibrio e intensità: l’Udinese vuole trasformare la spinta del pubblico in tre punti fondamentali per risalire la classifica, mentre il Cagliari cerca riscatto e continuità dopo un avvio di campionato altalenante.

Formazioni Ufficiali di Udinese – Cagliari:

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

In panchina: Venuti, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zé Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Felici; Borrelli.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kılıçsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere Udinese – Cagliari in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Udinese – Cagliari Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Udinese – Cagliari di Domenica 5 Ottobre ore 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Udinese – Cagliari su DAZN sarà a cura di Luca Farina.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Udinese:

Udinese a caccia del riscatto casalingo: sette mesi senza vittorie in Serie A al Friuli

Dopo i successi in Coppa Italia contro Carrarese e Palermo, l’Udinese continua a inseguire la prima vittoria in Serie A davanti al proprio pubblico dal lontano marzo scorso, quando superò il Parma per 1-0. Quella fu la terza vittoria consecutiva alla Dacia Arena, ma da allora i friulani non sono più riusciti a conquistare i tre punti in campionato tra le mura amiche: sette partite senza successi, comprese il recente 1-1 con l’Hellas Verona e il pesante 0-3 contro il Milan.

Nonostante le difficoltà casalinghe, la squadra di Kosta Runjaic ha mostrato solidità in trasferta, con due vittorie nelle prime tre gare esterne, e punta ora a trasferire la stessa determinazione anche in casa per scalare la classifica e consolidare la posizione di metà graduatoria.

I tifosi friulani guardano con fiducia al match di domenica contro il Cagliari, forte di un bilancio recente nettamente favorevole: quattro vittorie e due pareggi negli ultimi quattro anni di Serie A contro i sardi. Al Friuli, in particolare, l’Udinese è imbattuta negli ultimi tre confronti diretti, con due successi e un pareggio, segnando otto gol e subendone appena due. Numeri che alimentano la speranza di mettere fine a un digiuno di sette mesi e ritrovare finalmente il sorriso davanti al proprio pubblico.

Come arriva il Cagliari:

Cagliari, vittoria a Lecce per interrompere la crisi ma i precedenti a Udine non sorridono

Il Cagliari arriva alla sfida di domenica con il morale in risalita dopo aver interrotto una serie di tre sconfitte consecutive in trasferta, grazie al 2-1 ottenuto sul campo del Lecce lo scorso 19 settembre, firmato da una doppietta di Andrea Belotti. Quel successo rappresenta soltanto la seconda vittoria esterna dei sardi dal mese di aprile, quando superarono il Verona per 2-0 al Bentegodi.

Nel complesso, il rendimento lontano dalla Sardegna nel 2025 è stato altalenante: appena tre vittorie in trasferta da gennaio a oggi, con i precedenti colpi esterni arrivati a Monza e ancora una volta a Verona, a conferma delle difficoltà della squadra nel trovare continuità lontano dalla Domus.

I numeri non incoraggiano nemmeno nei precedenti a Udine, dove il Cagliari ha raccolto una sola vittoria nelle ultime sei trasferte di Serie A, risalente all’aprile 2021. L’unico successo recente al Friuli risale invece a una gara di Coppa Italia di due anni fa, vinta per 2-1, risultato che l’allenatore Fabio Pisacane spera di ripetere per rilanciare i rossoblù.

Tuttavia, quella vittoria di coppa resta appena la seconda in dieci confronti complessivi contro l’Udinese, a testimonianza della tradizionale superiorità dei friulani in questo incrocio. Con entrambe le squadre appaiate a sette punti dopo cinque giornate, la sfida di domenica si preannuncia delicata e potenzialmente decisiva per gli equilibri della zona centrale della classifica.

Pronostico di Udinese – Cagliari:

Dopo mesi difficili sul piano dei risultati casalinghi, l’Udinese cerca conferme davanti al proprio pubblico, ma il rendimento altalenante al Friuli lascia presagire una partita più equilibrata del previsto. Dall’altra parte, il Cagliari ha mostrato grandi limiti lontano dalla Sardegna nel corso del 2025, riuscendo solo a tratti a trovare continuità di rendimento.

Alla luce di questi fattori, la sesta giornata di Serie A potrebbe chiudersi con un pareggio che permetterebbe ai friulani di mantenere l’imbattibilità negli scontri diretti con i rossoblù, prolungando una serie positiva che dura ormai da quattro anni.

Pronostico: Udinese 1-1 Cagliari.

