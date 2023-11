Video Gol Highlights Ucraina-Italia 0-0 e Sintesi 20-11-2023

Video Gol e Highlights di Ucraina – Italia 0-0, qualificazioni ai campionati europei 2024: azzurri che con qualche affanno ottengono l’accesso al prossimo campionato europeo!

Un match intenso, con le due squadre che hanno tentato di superarsi. Azzurri che si sono resi più pericolosi, con occasioni più importanti, ma non da realizzare una rete!

Basta il pareggio, che manda i nostri avversari ai playoff come migliore terza di tutti i raggruppamenti.

Luciano Spalletti, allenatore Nazionale italiana, deve rinunciare alla possibilità di convocare una giovane stella/Stadiosport.it

Sintesi di Ucraina-Italia 0-0:

Partita che inizia in maniera forte, con le due squadre che provano a offendere senza badare più di tanto alla fase difensiva. Al secondo minuto azione degli azzurri sulla sinistra con Di Marco, il quale crossa al centro, Zaniolo non riesce a controllare la sfera, che termina sui piedi di Raspadori. L’attaccante italiano non colpisce bene la sfera e si fa deviare il tiro dalla difesa avversaria.

Al quinto minuto si fanno vedere i “padroni di casa” con un tiro da fuori area di Tsygankov che viene bloccato a terra da Donnarumma.

Ancora azzurri pericolosi da calcio d’angolo con scambio Di Marco-Barella, con quest’ultimo che va al cross e il pallone finisce nella zona esterna dell’area. Zaniolo stacca di testa e serve Chiesa che da due passi manda alto! L’arbitro, però, fischia per la palla che è terminata oltre la linea di fondo.

Verso il quarto d’ora scambio tra Tsygankov e Stepanenko, con il primo che va alla conclusione respinta da Donnarumma. Un minuto più tardi, dopo una bella azione corale va al tiro Barella, ma trova Trubin attento a sventare il tentativo e a mandare in angolo.

Verso la mezz’ora calcio d’angolo di Barella battuto al centro dove Di Lorenzo non riesce a girare il pallone in porta. Due minuti più tardi, assist di Barella in profondità per Frattesi, il quale scatta in profondità, arriva davanti alla porta ma la sua conclusione viene deviata da Trubin in uscita!

Subito dopo la mezz’ora una grande combinazione tra Di Marco e Chiesa, con quest’ultimo che s’invola sulla fascia sinistra, arriva sul fondo, crossa e per poco Raspadori non arriva all’appuntamento con la deviazione in porta!

Ripresa che inizia con ancora gli azzurri che si fanno preferire per il numero di occasioni pericolose create. Al secondo minuto un sinistro di Dimarco dai 20 metri, viene deviato da Tsygankov in calcio d’angolo.

Chiesa prova una conclusione dalla sinistra, la sua conclusione è deviata in angolo da Svatok. Verso il quarto d’ora Chiesa rientra sul destro, con il pallone che sfila oltre il palo lontano.

Al ventesimo minuto su indecisione della difesa azzurra, il pallone termina dalle parti di Mudryk, il quale calcia addosso al numero uno azzurro in recupero!

Su errore di Chiesa nell’impostazione, pallone recuperato dai gialloblu, con un tiro troppo strozzato di Mudryk che termina abbondantemente sul fondo!

Alla mezz’ora una bella incursione di Chiesa sulla sinistra, il suo cross al centro che cerca Scamacca al centro, ma viene anticipato da un difensore in calcio d’angolo.

Quando mancano otto minuti al termine conclusione da fuori area di Kean, con pallone che viene respinto da Svatok. Un minuto più tardi Politano prova la conclusione dai 20 metri con pallone in curva!

Al novantesimo minuto un destro fiaccio di Sudakov, sul quale interviene senza difficoltà Donnarumma.

L’arbitro dopo sette minuti di recupero fischia la fine della partita

Highlights e Video Gol di Ucraina-Italia 0–0 :

Tabellino di Ucraina-Italia 0–0:

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (86′ st Tymchyk), Svatok (91′ st Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (80′ st Pikhalyonok); Tsygankov (80′ st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (86′ st Sikan), Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho (71′ st Bryan Cristante), Frattesi; Zaniolo [(71′ st Politano) (91′ st Matteo Darmian)], Raspadori (46′ st Scamacca), Chiesa (81′ st Kean). All. Spalletti

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Marcatori: –

Assist: –

Ammoniti: Buongiorno (I), Konoplia (U)

Espulsioni: –