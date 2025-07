Tutti i campioni del mondo MotoGP dal 2000 a oggi

2000 – Kenny Roberts Jr. (Suzuki)

Vicecampione: Valentino Rossi (Honda)

Come ha vinto: Fu il più costante in una stagione instabile, sfruttando l’inesperienza di Rossi al debutto nella 500cc e i problemi di affidabilità dei rivali. Non era il più veloce, ma con 4 vittorie e tanti podi mise insieme un bottino sufficiente per battere gli avversari.

Curiosità: Ultimo mondiale per Suzuki fino al 2020.

2001 – Valentino Rossi (Honda 500cc)

Vicecampione: Max Biaggi (Yamaha)

Come ha vinto: Dominò la stagione con 11 vittorie su 16 gare. Dopo un avvio prudente, prese il comando e non lo mollò più. Superiore in ogni condizione, sia sull’asciutto che sul bagnato.

Curiosità: Primo titolo nella top class, chiusura definitiva dell’era 2 tempi.

2002 – Valentino Rossi (Honda)

Vicecampione: Max Biaggi (Yamaha)

Come ha vinto: Inizia l’era delle MotoGP a 4 tempi e la Honda RC211V era un capolavoro. Rossi la sfruttò al massimo, vincendo le prime gare con distacchi abissali. Fece 11 vittorie e rese inutile ogni tentativo di rimonta.

Curiosità: Vittoria con la moto tecnicamente più avanzata mai vista fino ad allora.

Un’impennata di Rossi durante le prove del Gp di Catalogna. Fonte: Twitter Rossi

2003 – Valentino Rossi (Honda)

Vicecampione: Sete Gibernau (Honda)

Come ha vinto: Anche se Gibernau vinse più gare del solito (4), Rossi ne mise a segno 9, mostrando una gestione psicologica del campionato straordinaria. Portò Honda al limite prima di lasciare la squadra.

Curiosità: Il suo addio alla Honda fu un terremoto per il paddock.

2004 – Valentino Rossi (Yamaha)

Vicecampione: Sete Gibernau (Honda)

Come ha vinto: Nessuno pensava che potesse vincere con una Yamaha in crisi. Ma Rossi mise a punto la M1 a suo modo e vinse al debutto. Concluse la stagione con 9 successi, battendo una moto più veloce con classe e nervi saldi.

Curiosità: Il GP di Welkom è considerato uno dei più grandi capolavori della sua carriera.

2005 – Valentino Rossi (Yamaha)

Vicecampione: Marco Melandri (Honda)

Come ha vinto: Era imbattibile. Ogni pista sembrava il suo giardino. Fece 11 vittorie, 16 podi su 17 gare e lasciò solo le briciole agli altri.

Curiosità: Uno dei campionati più dominati nella storia della MotoGP.

2006 – Nicky Hayden (Honda)

Vicecampione: Valentino Rossi (Yamaha)

Come ha vinto: Solo una vittoria, ma arrivò quasi sempre a punti. Guadagnò un vantaggio prezioso all’inizio. Subì un tradimento in pista da Pedrosa a Estoril, ma Rossi cadde a Valencia e gli restituì il mondiale.

Curiosità: Titolo deciso all’ultima gara, con grande emozione.

2007 – Casey Stoner (Ducati)

Vicecampione: Valentino Rossi (Yamaha)

Come ha vinto: La Ducati GP7 con il motore 800cc era la più potente. Stoner la domò con un mix di coraggio e velocità, vincendo 10 gare.

Curiosità: Il più giovane campione australiano, primo titolo mondiale per Ducati.

2008 – Valentino Rossi (Yamaha)

Vicecampione: Casey Stoner (Ducati)

Come ha vinto: Tornò con Bridgestone, batté Stoner nel faccia a faccia (Laguna Seca) e vinse 9 GP. La sua esperienza lo rese inattaccabile.

Curiosità: Il sorpasso alla cavatappi divenne leggenda.

2009 – Valentino Rossi (Yamaha)

Vicecampione: Jorge Lorenzo (Yamaha)

Come ha vinto: Ebbe meno vittorie del 2008 (6), ma fu più regolare e freddo nei duelli con Lorenzo.

Curiosità: Ultimo titolo in carriera, il nono totale.

2010 – Jorge Lorenzo (Yamaha)

Vicecampione: Dani Pedrosa (Honda)

Come ha vinto: Perfetto. Solo 2 errori in tutta la stagione. 9 vittorie e il miglior Lorenzo di sempre.

Curiosità: Titolo meritato anche grazie all’assenza per infortunio di Rossi.

2011 – Casey Stoner (Honda)

Vicecampione: Jorge Lorenzo (Yamaha)

Come ha vinto: Con la nuova RC212V dominò ogni gara in cui non pioveva. 10 successi e velocità pura.

Curiosità: Ultimo anno di Rossi in Ducati, lontano dalle posizioni che contano.

2012 – Jorge Lorenzo (Yamaha)

Vicecampione: Dani Pedrosa (Honda)

Come ha vinto: Solo due zeri, mai caduto. Fece meno vittorie di Pedrosa, ma più podi.

Curiosità: Stagione con molti protagonisti ma Lorenzo fu il più solido.

2013 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Jorge Lorenzo (Yamaha)

Come ha vinto: Da rookie, impose uno stile aggressivo, con staccate impossibili. Fu penalizzato a Phillip Island, ma vinse lo stesso.

Curiosità: Primo esordiente a vincere dal 1978.

2014 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Valentino Rossi (Yamaha)

Come ha vinto: 10 vittorie di fila, nessuno riuscì a stargli dietro.

Curiosità: Dopo la pausa estiva calò, ma il vantaggio accumulato fu sufficiente.

2015 – Jorge Lorenzo (Yamaha)

Vicecampione: Valentino Rossi (Yamaha)

Come ha vinto: 7 vittorie e tanti giri in testa. Rincorse Rossi tutto l’anno e lo superò alla fine.

Curiosità: Il contatto Rossi-Márquez a Sepang cambiò la stagione.

2016 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Valentino Rossi (Yamaha)

Come ha vinto: Solo 5 vittorie, ma meno errori degli altri. Fece 3 vittorie su 4 gare dopo l’estate e chiuse i conti.

Curiosità: Usò la testa più che l’istinto.

2017 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Andrea Dovizioso (Ducati)

Come ha vinto: Duello meraviglioso con Dovi, vinto con sorpassi al limite e sangue freddo.

Curiosità: Entrambi con 6 vittorie, ma Márquez fu più costante.

2018 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Andrea Dovizioso (Ducati)

Come ha vinto: 9 vittorie, 14 podi. Inarrestabile.

Curiosità: Campionato deciso con largo anticipo.

2019 – Marc Márquez (Honda)

Vicecampione: Andrea Dovizioso (Ducati)

Come ha vinto: 420 punti, 18 podi su 19 gare. Fece sembrare facile ciò che non lo era.

Curiosità: Stagione perfetta, miglior Márquez di sempre.

2020 – Joan Mir (Suzuki)

Vicecampione: Franco Morbidelli (Yamaha Petronas)

Come ha vinto: Una sola vittoria, ma 7 podi in 14 gare. Seppe evitare errori in un anno strano.

Curiosità: Titolo meritato con regolarità in un mondiale senza Márquez.

2021 – Fabio Quartararo (Yamaha)

Vicecampione: Francesco Bagnaia (Ducati)

Come ha vinto: Inizio da urlo con 5 vittorie. Bagnaia rimontò, ma era troppo tardi.

Curiosità: Primo francese a vincere nella classe regina.

Fabio Quartararo, il più rapido nelle PL3 del GP di Doha 2021 (foto da: motogp.com)

2022 – Francesco Bagnaia (Ducati)

Vicecampione: Fabio Quartararo (Yamaha)

Come ha vinto: Dopo 5 zeri iniziali, fece 7 vittorie e 10 podi in rimonta. Storica risalita.

Curiosità: Mai nessuno aveva recuperato 91 punti.

2023 – Francesco Bagnaia (Ducati)

Vicecampione: Jorge Martín (Ducati Pramac)

Come ha vinto: Fece la differenza nella prima parte e seppe contenere Martín nella finale.

Curiosità: Ducati dominò con due piloti, ma Pecco fu più completo.

2024 – Jorge Martín (Ducati Pramac)

Vicecampione: Francesco Bagnaia (Ducati)

Come ha vinto: 9 vittorie, molti piazzamenti, meno errori. Fu perfetto nel finale e approfittò delle incertezze di Pecco.

Curiosità: Primo campione del mondo con un team satellite.